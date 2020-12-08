Kur'an-ı Kerim 21. Cüz okunuşu: 21. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 21. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 21. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim yirmi birinci cüz okunuşu ve meali nedir? 21. cüz oku ve dinle! 21. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 21. cüz kaç sayfadır? 21. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 21. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 21. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 21. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 21. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

21. cüz 401-420 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 401. sayfa ile başlar. 420. sayfanın sonunda yirmi birinci cüz biter. 421. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

Yirmi birinci cüzün ilk sayfası : 401. sayfa

Yirmi birinci cüzün son sayfası : 420. sayfa

21. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 21. cüzünde Ankebut Suresi,, Rum Suresi, Lokman Suresi, Secde Suresi ve Ahzab Suresi yer almaktadır.

401-403 sayfaları arası : Ankebut Suresi

403-409 sayfaları arası : Rum Suresi

410-413 sayfaları arası : Lokman Suresi

414-416 sayfaları arası : Secde Suresi

417-420 sayfaları arası : Ahzab Suresi

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 5. cüz ise Arapça rakamlarla 5 yazar. 11. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 11 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

21. CÜZ MUKABELE DİNLE!

21. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

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KURAN-I KERİM 21. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

21. cüz 1. sayfası (401. sayfa)

21. cüz 2. sayfası (402. sayfa)

21. cüz 3. sayfası (403. sayfa)

21. cüz 4. sayfası (404. sayfa)

21. cüz 5. sayfası (405. sayfa)

21. cüz 6. sayfası (406. sayfa)

21. cüz 7. sayfası (407. sayfa)

21. cüz 8. sayfası (408. sayfa)

21. cüz 9. sayfası (409. sayfa)

21. cüz 10. sayfası (410. sayfa)

21. cüz 11. sayfası (411. sayfa)

21. cüz 12. sayfası (412. sayfa)

21. cüz 13. sayfası (413. sayfa)

21. cüz 14. sayfası (414. sayfa)

21. cüz 15. sayfası (415. sayfa) Not: Secde Suresi'nin 15. ayeti secde ayetidir.

21. cüz 16. sayfası (416. sayfa)

21. cüz 17. sayfası (417. sayfa)

21. cüz 18. sayfası (418. sayfa)

21. cüz 19. sayfası (419. sayfa)

21. cüz 20. sayfası (420. sayfa)

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