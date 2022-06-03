Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra Eskişehir'de bir araya geldi - Haberler

TÜRK sinemasının usta oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır, uzun bir süre sonra ilk kez Eskişehir'deki İmren Erşen Oya Müzesi'nin açılışında bir araya geldi. Kadir İnanır, "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz yani. Ben görmüyorum şahsen" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yakın arkadaşı, gecekondu ve çiçekli kadın resimleri ile tanınan ressam İmren Erşen'in köy köy gezerek bir araya getirdiği 5 bin parçadan oluşan oya örnekleri ve yazmalar başta olmak üzere Anadolu kültürünün somut örneklerinin bulunduğu 'İmren Erşen Oya Müzesi' törenle açıldı. Tarihi Odunpazarı bölgesindeki müzenin açılışında Atıf Yılmaz'ın 1978 yılında yayınlanan Asya ile İlyas'ın aşk hikayesini anlatan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi ile Türk sinema tarihine damga vuran usta oyuncular Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geldi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükerşen, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve davetliler 'Al Yazmalım Selvi Boylum' filminin unutulmaz müziği eşliğinde kurdeleyi keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi. Müzenin gezilmesinin ardından İmren Erşen, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a al yazma hediye etti. Şoray ve İnanır al yazma takarak birlikte fotoğraf çektirdi.