Şanlıurfa'nın kültürel mirası moda ile buluştu

Yüzyıllardır Şanlıurfa'nın bereketli topraklarında yetişen ve "beyaz altın" olarak anılan pamuk, bu kez tasarımın, sanatın ve kadın emeğinin merkezinde yeniden hayat buldu. Urfa'nın köklü dokuma geleneği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde moda dünyasıyla buluştu; "Moira by Urfa" koleksiyonu izleyenleri adeta büyüledi. Kadim el işçiliğini modern çizgilerle buluşturan koleksiyon, podyumda alkışlarla karşılandı. Programa konuşma yapan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, "Pamuk artık yalnızca tarlada değil, tasarımda da filizleniyor. Bu sadece bir defile değil, Urfa'nın kaderini emekle ve sanatla yeniden yazma hikâyesidir" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, kentin köklü kültürel mirasını günümüz modasıyla buluşturan özgün bir girişime imza attı. Şanlıurfa Müzesi'nde düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen tanıtım programında "Moira by Urfa" adlı özel moda koleksiyonu büyük ilgi gördü.

Etkinliğe; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Kent Konseyi Başkanı Süleyman Hartavioğlu, ünlü koreograf ve modacı Uğurkan Erez, moda tasarımcısı Erol Albayrak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

URFA'NIN KADİM DOKUMACILIĞINA MODERN DOKUNUŞ

Şanlıurfa'nın geleneksel dokuma mirasını güncel moda çizgileriyle harmanlayan "Moira by Urfa" koleksiyonu, çulha, ehram ve yöresel kumaş motiflerinden ilham alınarak hazırlandı. Geleneksel el tezgâhlarında üretilen kumaşların doğal dokusu korunurken, bölgenin özgün desenleri modern bir yaklaşımla yeniden yorumlandı. Modacı Erol Albayrak'ın tasarladığı, 40 parçadan oluşan koleksiyon; estetik zarafetiyle olduğu kadar taşıdığı kültürel derinlikle de izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

BAŞKAN GÜLPINAR: "MOİRA" İLE URFA'NIN KADERİ YENİDEN YAZILIYOR

Program, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Yüzyıllardır bu topraklarda yetişen Urfa pamuğunun, sadece tarımsal ekonomi değil, aynı zamanda kadim dokuma kültürümüzün de temelini oluşturduğunu belirten Başkan Gülpınar, "Biz bugün, o beyaz altını; yani Urfa'nın pamuğunu, yeniden tasarımın, modanın ve markalaşmanın hizmetine sunuyoruz. Bu koleksiyonda kullanılan kumaşlar, Urfa'nın mümbit ovasında yetişen pamuk liflerinden, geleneksel yöntemlerle, yerel ustalarımızın emeğiyle üretildi. Çulha ve ehram dokumaları, geleneksel

Urfa kıyafetlerindeki desenlerle harmanlanarak çağdaş bir moda diline dönüştürüldü.Bu, yalnızca bir estetik dönüşüm değil; yerel üretimin katma değere dönüştüğü güçlü bir ekonomik hikâyedir.

"Moira" ismi, mitolojide kaderin dokuyucularını temsil eder. Biz de inanıyoruz ki Urfa, kendi kaderini üretimle, emekle, sanatla ve tasarımla dokuyan bir şehirdir. Aynı zamanda bu isim, şehrimizin tarihsel hafızasında da özel bir yere sahiptir" dedi.

"URFA'NIN PAMUĞU ARTIK SADECE TARLADA DEĞİL, TASARIMDA DA FİLİZLENİYOR"

BaşkanGülpınar, kadınların el emeği, tasarımcıların vizyonu ve bu şehrin kadim kültürüyle ortaya çıkan bu koleksiyonun, Urfa'nın sesini artık modanın diliyle de duyurduğuna dikkat çekerek, "Urfa'nın pamuğu artık sadece tarlada değil, tasarımda da filizleniyor. Urfa'nın kadınları artık sadece üretimde değil, markalaşmanın merkezinde yer alıyor. Ve Urfa'nın sanat ruhu artık sadece müzelerde değil, dünyanın moda sahnelerinde de yankılanıyor" diye ifade etti. "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak; Biz de unutulmaya yüz tutmuş bu kadim emeği, çağdaş bir anlatımla yeniden yorumlayarak Urfa dokusunu dünyaya tanıtmak istedik" diyen Gülpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Bizim hedefimiz, sadece kültürel mirasımızı korumak değil; onu geleceğe taşıyacak köprüler kurmaktır. Biz, bu toprakların ilmek ilmek dokunan emeğini, bu şehrin zarafetini ve estetik mirasını geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu vesileyle bu özel projenin ortaya çıkmasında emeği geçen tasarımcımıza, yöresel dokuma ustalarımıza, el emeğini ve yüreğini ortaya koyan kadınlarımıza, proje ekibimize ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Şanlıurfa; her dokusunda tarih, her deseninde anlam taşıyan bir şehir… Biz bu zenginliği koruyacak, yaşatacak ve dünyaya anlatmaya devam edeceğiz."

Şanlıurfa'nın kumaşlarının gerçekten çok değerli olduğunu dile getiren Başkan Gülpınar, "Bu kumaşları ekonomiye kazandırmamız gerekiyor ve bizim için en önemli husus da bu. Özellikle kadınlarımızın üretime ve istihdama katılımı açısından bu kumaşların büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Asıl hedefimiz, bu yerel değerleri kadınlarımızın emeğiyle birleştirerek ekonomik faydaya dönüştürmek. Bu süreç, bizim için oldukça önemli ve bundan sonraki adımlar da bu doğrultuda şekillenecek" şeklinde konuştu.

Başkan Gülpınar, Londra'da yaşayan tasarımcı Saadet Türkmen ve Tasarımcı Erol Albayrak'a teşekkür etti.

URFA'NIN DOKUMA KÜLTÜRÜ DEFİLEYLE TAÇLANDI

Daha sonra podyuma çıkan mankenler, "Moira by Urfa" koleksiyonunu sergiledi. Defilede Özge Ulusoy, Ece Yücetan ve Gözde Gürkan gibi tanınmış mankenlerin yanı sıra yabancı modeller de yer aldı. Podyuma çıkan modellerin zarif yürüyüşü ve giydikleri tasarımlar izleyicilerden büyük alkış aldı. Defile, sadece bir moda gösterisi değil; aynı zamanda Şanlıurfa'nın binlerce yıllık el sanatları mirasını onurlandıran anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.

Tasarımcı Erol Albayrak, Şanlıurfa gibi tarihi bir yere ilk defa geldiğini belirterek, değerli bir koleksiyonu hazırlamanın kendisi için çok büyük bir onur olduğunu söyledi. Bu defilenin gerçekleşmesine sebep olan herkese teşekkür eden Albayrak, çulha, ehram ve yöresel kumaş motiflerine hayat vermenin büyük bir iyilik olduğunu belirtti. Defile, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

"MOİRA" ADI NEREDEN GELİYOR?

Koleksiyonun ismi "Moira", Şanlıurfa'nın kültürel ve tarihsel miraslarından biri olan Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde yer alan "Moira Mozaiği"ne gönderme yapıyor. Moira, Yunan mitolojisinde kaderi ve yaşam döngüsünü simgeler. Bu bağlamda koleksiyon, geçmişten bugüne uzanan bir yaşam çizgisini, dokuma sanatının diliyle günümüze taşıyor