PenFest, kalemseverlerle buluşmaya hazırlanıyor!

Dünya'da kalem markalarının bir araya geldiği ilk ve tek organizasyon olan PenFest, 25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında 3. kez kalemseverlerle buluşacak. Organizasyona dair detayları Markakalem Kurucusu Faruk Atalar ile konuştuk.

Markakalem.com nasıl kuruldu biraz bahseder misiniz?



Kalem ve aksesuarlarını tek bir çatı altında toplayıp, sunum ve hizmeti önemseyerek doğru fiyatlara ürünleri kalem severler ile buluşturmayı hedefledik. 10 yıldır bu yolda ilerleyen Türkiye'nin önde gelen online kalem platformuyuz. Aynı zamanda youtube kanalında kalem koleksiyonerleri ile röportajlarımız ve kalem tanıtım videolarımız bulunmaktadır.

Dijitalleşmeye bakışınız nedir?

Dijitalleşme hayatın her alanında olan yadsınamaz bir ihtiyaçtır. Ancak kalem ve kağıdın hayatın içerisinde daima kalıcı olacağını biliyor ve düşünüyoruz. Bununla birlikte dijitalleşmenin karşısında çığ gibi büyüyen kalem sevdasının her geçen gün arttığını da söyleyebilirim. Yani dijitalleşme demek kalem ve kağıttan vazgeçmek demek değildir.

PenFest yolcuğu nasıl başladı?

Markakalem.com'u kurduktan sonra Türkiye'nin en büyük online prestij kalem mağazası haline geldik. Bünyemize pek çok prestij kalem üreticileri ve distribütörleri katıldı. Onlarla çıktığımız bu yolculukta keyifli ve güzel bir sinerji yakaladık. Onların ve bizim gözlemlerimiz sonucunda Türkiye'de pek çok alanda festivaller, fuarlar yapıldığını ancak bizim gibi özel bir alanda böyle ayrıcalıklı buluşmanın olmadığını gördük ve ilk kez 2018 yılında festivalimizi yaptık. Devamında 2019 yılında 2. festivalimizi düzenledik. Malum pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından aldığımız olumlu ve güzel geri dönüşlerle de bu sene 25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında 3. kez Çırağan Sarayı'nda kalem severlerle bir araya geleceğiz.

Kısaca PenFest'i Nasıl tanımlarsınız?

Kalem ve aksesuarları üreticilerinin kalem severler ile buluşma noktası diyebiliriz. Dünya'da kalem markalarının bir araya geldiği ilk ve tek organizasyon.

Sizce kalem nedir? Biraz sizin açınızdan izlenimini öğrenebilir miyiz?

Aslında hayatın her alanında olduğu gibi yaptığınız işi nasıl algıladığınıza bağlı. Kimi kalemi bir ürün olarak, kimi kendini anlattığı bir dostu, sırdaşı, kimi de prestij olarak görür. Kalemin yazıdan daha önce keşfedildiğini belirtirsek kalem bizim kocaman dünyamızın hayata düşülen bir kaydıdır diye söyleyebilirim.

Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan PenFest'in hedef kitlesi kimlerdir?

Dünya'da kalem markalarının bir araya geldiği tek organizasyon olduğunu belirtirsek hedef kitle oldukça geniş. Hep kullandığımız bir tabir vardır 7'den 70'e…Biz bu tabiri 7'den 80'e 90'a … olarak adlandırıyoruz. Çünkü hedef kitlemiz gerçekten çok geniş. Örneğin 2019 yılında harçlığını biriktirip PenFest'e gelen minik bir öğrenciye Parker'ın kurucusu George S. Parker'ın 3. kuşak torunu Geoffrey Parker hem minik ziyaretçimizle sohbet etti hem de beğendiği kalemi satın almasında kendisine yardımcı oldu. Özetlemek gerekirse, geçtiğimiz senelerde olduğu üzere bu sene de kaleme karşı özel ilgisi olan, yazmayı seven, kalemlerini tamir ettirmek, yeni tasarım kalemler satın almak ve sektörün son koleksiyonlarını yakından görüp deneyimlemek isteyen, yazarlarımız, iş insanları, prestij kalem meraklıları, koleksiyonerleri ve kaleme özel ilgi duyan herkes diyebiliriz.

PenFest geçtiğimiz yıllarda Doğan Hızlan, Buket Uzuner, Sunay Akın, Kültür ve Turizm eski Bakanı sayın Nabi Avcı gibi çok özel konuklar ağırladı. Bu yıl da kültür, siyaset ve hayatın pek çok alanından önemli isimlerin festivalimizi ziyaret edeceğini umuyoruz.

Festival hangi kategorilerde düzenleniyor?

Kalem severler festivalde yeni ürünler ile birlikte kaleme dair her şeyi bulabilecekler… Vintage dediğimiz minimum 30-40 yaş ve üzeri kalemler, defterler, kaligrafi ve hat sanatı kalemleri, uç ustaları dediğimiz- Nib masterlar, kalem tamircileri, el yapımı kalemler, cam kalemler, prestij aksesuar ürünleri, el yapımı kalem kılıfları, koleksiyon kutuları, gibi pek çok alanda kaleme dair ürünler sergilenecek.

Bu sene hangi markalar katılacak?

Her ülkede olduğu gibi öncü markalar var. Biz markakalem olarak Türkiye'de distribütörü olmayan markaları da ithal ederek tüketicilerle buluşturmaya çalışıyoruz. PenFest'de bu sene yaklaşık 60 marka yer alacak. Bunlardan bazıları; Parker, Pelikan, FaberCastell, Callligart, Caren, Conklin, Cross, De Atramentis, Diplomat, e+m Germany, Esterbrook, Fabio Ricci, Flexbook, GalenLeather Co., Graf Von Faber-Castell, Han Pen, Keskin Color, Kaweco, Kilk, İhsan Özuysal, Inoxcrom, FP Design, Noodler's, Nuuna, J.Herbin, Lamy, Moleskine, Montegrappa, Monteverde USA, Ohto, Scrikss, Rhodia, Porsche Design, Platinum, Sheaffer, Steelpen, Stüdyo Ağaçkakan, Tibaldi, Tomoe River, TWSBI, Vav Leather, Visconti, Waterman, Waldmann, Akif Gözcü, El Casco, Meteksan, gibi ünlü kalem, defter ve aksesuarları markaları yer alacak. Tasarım harikası özel seriler koleksiyonerlerle ve kalem tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Bunlara ek olarak birbirinden ünlü kalem markalarının Vintage ürünleri de Penfest'te ilk kez sergilenecek.

Bu sene yeni markalar var mı?

Bu sene Wancher markası Japon Urishi sanatı ile üretilen özellikli markalarımızdan. Ayrıca Stüdyo Ağaçkakan (El Yapımı Ürünler), Tamenuri (El Yapımı Ürünler) gibi markalar yer alacak. Ek olarak yeni kalem tasarımcıları, girişimci sanatçılar bu sene de festivalde yer alacak.

Bugüne kadar kaç kişi ziyaret etti?

2018; 3500 kişi, 2019; 7000 kişi ziyaret etti. Bu sene de 10.000'den fazla ziyaretçi bekliyoruz.

Festivalde yer alacak kalemlerin en düşük ve en yüksek olarak ortalama fiyatları nelerdir?

Fiyatlar markaların prestij marka gruplarına ve koleksiyonlarına göre değişkenlik gösteriyor. 100 TL ile 300.000 TL arasında olacak.

Son yıllardaki ekonomik dalgalanmalarda kalem üreticileri nasıl etkilendi… Üretim, tüketim ve fiyat politikası açısından değerlendirir misiniz?

Adetlerde bir azalma yok, kalem üreticileri de dövizin artmasından tabi ki de etkilendi, maliyetler arttı, ancak üretim ve tüketim azalmadı. Fiyatlar artsa bile kalem, ayrıcalıklı sektörler arasında yer aldığından dolayı ilgi ve alım azalmadı.

Dünyada ve ülkemizde prestij kalemlere olan ilgi ne durumda ülkelere göre bilgi verebilir misiniz?

Dünya ile kıyaslayacak olursak Hollanda, İspanya gibi ülkelerde butik marka etkinlikleri yapılıyor ve katılımın çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Ancak PenFest'in dünyada ve Türkiye'de ilk kez yapılan bir festival olduğunu belirtirsek bizdeki ilgi oldukça yüksek. Buna satış açısından bakacak olursak Japonya ve Amerika'dan sonra Türkiye'nin 3. sırada yer aldığını söyleyebiliriz.