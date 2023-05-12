Özcan Deniz, Togg ile sahneye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 'Bursa'da Büyük Buluşma' konserinde Özcan Deniz, yapılan özel bir rampa sayesinde yerli otomobil Togg'la sahneye çıktı. Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı.

BURSA Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 'Bursa'da Büyük Buluşma' konserinde Özcan Deniz, yapılan özel bir rampa sayesinde yerli otomobil Togg'la sahneye çıktı. Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bursa'da Büyük Buluşma' konseri düzenlendi. İlginin yoğun olduğu konserde Özcan Deniz ve Derya Uluğ çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu seyircilere unutulmaz bir konser verdi. Konserin ilgi odağı Anadolu rengi Togg T10X oldu. Özcan Deniz'in kullandığı Anadolu Togg, özel bir rampa ile sahneye çıkartıldı. Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı. Seyircilerin yoğun alkışı karşısında Bakan Mustafa Varank ile Özcan Deniz konseri izleyenleri selamladı. Etkinlikte Teknofest montu giyen Bakan Varank, 'Hoş geldiniz' dediği gençlere, 'Teknofest gençliği burada mı?' diye sordu. Bakan Varank, 'Gençler adına' Özcan Deniz'e kırmızı renkli Teknofest montu hediye etti. Özcan Deniz ise Togg deneyimiyle ilgili olarak "Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Büyük Bursa Buluşması'nın gündüz programında tahinli pide yarışması yapıldı. 16 yarışmacının katıldığı heyecanlı mücadeleyi Bakan Varank ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da yakından takip etti. Süleyman Işık, 7 dakikada 7 tahinli pide yiyerek birinci oldu. Işık, 5 çeyrek altının sahibi oldu. Bakan Varank, Merinos Parkı'nda gençlerin, kadınların ve kooperatiflerin stantlarını da ziyaret etti.