Manifest Grubu Türkiye Turnesine Çıkıyor

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Big5 Türkiye yarışmasında ün kazanan Manifest grubu, eylül ve ekim aylarında Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Adana, Konya ve Kayseri'de konser verecek. 6 kadın müzisyenden oluşan grup, enerjik performanslarıyla dikkat çekiyor.

"Big5 Türkiye" adlı yarışmayla kurularak ün kazanan müzik grubu Manifest, Türkiye'nin birçok şehrinde konser verecek.

Sosyal medyada şarkılarıyla ilgi gören grup, eylül ve ekim aylarında Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Adana, Konya ve Kayseri'de sahne alacak.

Kendilerine özgü tarzları ve enerjik performanslarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan grup, 6 kadın müzisyen olarak Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşuyor.

Turne konserlerinin biletlerine Bubilet, Biletix ve Viagogo platformlarından ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat
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