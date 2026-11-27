KAHRAMANMARAŞ'TA EDEBİYAT ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6'ncı Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri törenine katıldı.

Türkiye'nin ilk tek UNESCO Edebiyat Şehri olan Kahramanmaraş'ta bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, Edebiyat Ödülleri töreniyle sona erdi. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kamu, kurum, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, şair ve yazarlar ile edebiyatseverler katıldı.

'KAHRAMANMARAŞ, ŞAİRLER VE YAZARLAR ŞEHRİ NAMINI ALARAK HAKKIYLA TAŞIMIŞTIR'

Sunuculuğunu Okan Bayülgen ile Fulya Kalfa'nın yaptığı törende konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, edebiyatın geçmişi günümüzle birleştiren bir tarih, sınırları kaldıran toplumları birleştiren bir kimlik; anlamı, algıyı, duyguyu, düşünceyi birleştiren bir dil ve kültür olduğunu söyledi. Böylesi bir zenginliği korumak ve sürdürülebilirliğini tesis etmek adına el yazmaların restorasyonu, basımı ve dijitalleştirilmesinden farklı eser türlerinde yürütülen yayıncılık çalışmalarına, edebiyat eserlerini destekleme programından Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin dışa açılımını destekleme projesine ve Devlet Tiyatroları yerli eser yazımı desteğine kadar yoğun bir mesai yürüttüklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Ancak bu değerlere sahip çıkmanın herkes tarafından omuzlanması gereken bir sorumluluk olduğunu da sürekli ifade ettik, ediyoruz. Dolayısıyla bugün burada bir ödül töreni çatısı altında binlerce yıllık edebi emanetlerimize sahip çıkma, yaşatma ve aktarma sorumluluklarını, iradesini görmekten; bu sorumluluğu sırtlanmış yazarlarımızla, şairlerimizle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Sizlerin de bildiği gibi Kahramanmaraş, edebiyat dediğimiz bu kadim ülkenin başkentliğini üstlenmiş, şairler ve yazarlar şehri namını alarak hakkıyla taşımıştır. Yedi Güzel Adam'ın kök saldığı, gönüllere ve fikirlere dokunup yön verdiği şehirdir Kahramanmaraş. Necip Fazıl'ın baba ocağı, Abdurrahim Karakoç'un Mihriban'ına sevdasıdır bu şehir. Böylesi bir edebi gelenek ve zenginlik bugün sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da hak ettiği kabulü görmüş; bu başlıkta Türkiye'yi temsil eden ilk ve tek şehir olarak 2025 yılında Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edilmiştir. İnanıyorum ki bu güzel organizasyonla bir kez daha ortaya konan irade ve UNESCO Edebiyat Şehri kimliğinin getirdiği imkanlarla şehrimizin tanıtılması; uluslararası kültürel, akademik ve kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi, farklı projelerin hayata geçirilmesi gibi başlıklarda çok daha güçlü adımlar atılacak, ciddi mesafeler kaydedilecektir. Bakanlık olarak bizler de gerekli görülen her alana katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle de Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının korunmasına ve yaşatılmasına verdikleri destek için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Marifet iltifata tabidir. Bugün 9 kategoride takdim edeceğimiz ödüller edebiyatımıza verilen emeğe duyduğumuz saygının ifadesidir. Eserleriyle dilimizi zenginleştiren, bize başka hayatlar anlatan ve çocuklarımıza yeni dünyalar açan bütün kalemlere gönülden teşekkür ediyorum. Ödüle layık görülen bütün yazarlarımızı, şairlerimizi ve edebiyat emekçilerimizi tebrik ediyorum."

'KÖKLÜ BİR KÜLTÜR ŞEHRİ'

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de Kahramanmaraş'ın sözü ve şiiri yalnızca kitaplarda değil hayatın her alanında yaşatan köklü bir kültür şehri olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Evlerimizde anlatılan hikayeler, türkülerimizdeki duygular, büyüklerimizin dilinden dökülen sözler bu şehrin edebi hafızasını oluşturmuştur. Şairlerimiz ve yazarlarımız da bu zenginlikten beslenerek Kahramanmaraş'ın sesini Türk edebiyatına taşımışlardır. Necip Fazıl Kısakürek'in düşünce dünyası, Cahit Zarifoğlu'nun şiiri, Rasim Özdenören'in hikayeleri, Erdem Beyazıt'ın dizeleri ve Yedi Güzel Adam'ın edebiyatımıza kazandırdığı eserler bu şehrin kültürel kimliğinin en güçlü mirasları arasındadır."

'16 ÜLKEDEN ŞAİR VE YAZARLARI AĞIRLIYORUZ'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdikleri Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'nin dolu dolu geçtiğini kaydederek şunları söyledi:

"21-29 Kasım tarihleri arasında 9 gün boyunca 16 farklı ülkeden şairleri, yazarları ve düşünce insanlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Toplam 34 etkinlikle Kahramanmaraşımızı şiirin, edebiyatın ve düşüncenin uluslararası buluşma noktalarından biri haline getiriyoruz. Bu yılki buluşmamızın temasını da 'Edebiyat birleştirir' olarak belirledik. Çünkü inanıyoruz ki edebiyat insanı insana yaklaştırır, farklı kültürler arasında köprüler kurar, ortak duygularımızı ve insanlığımızı hatırlatır. Bazen bir şiir, bazen bir hikaye, bazen de bir kitap insanın dünyasında yeni bir kapı açar. Bu akşam takdim edeceğimiz edebiyat ödüllerini de bu anlayışın bir ifadesi olarak görüyoruz. Edebiyatın farklı alanlarında eserleriyle iz bırakan kıymetli isimlerimizi ödüllerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün inşallah programın ödüller kısmında şiir ödülü, şiir çevirisi ödülü, öykü ödülü, roman ödülü, çocuk edebiyatı ödülü, düşünce kitabı ödülü, yayıncılık ödülü, yaşam boyu başarı ödülü ve jüri özel ödülü olmak üzere dokuz dalda ödüller vereceğiz."

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Şiir ödülü Mustafa Köneçoğlu'na, yılın çeviri şiir ödülü Faruk Şehiç'e, yılın öykü kitabı ödülü Mehmet Kahraman'a, yılın romanı ödülü, Nicolae Spataru'ya, yılın çocuk edebiyatı ödülü Ayşegül Sözen Dağ'a, düşünce ödülü Prof. Dr. Ekrem Demirli'ye, yayın kategorisinde yılın ödülü Prof. Dr. Mustafa Koç'a, jüri özel ödülü Ali Akbaş'a ve yaşam boyu başarı ödülü ise Beşir Ayvazoğlu'na layık görüldü. Ödüller, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından verildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı