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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, çileli yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştı. Siyah-beyazlıların Futbol Direktörü Önder Özen, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SAĞ SALİM DÖNDÜK"

Yaşanan olaylar nedeniyle futbolcuların çok yorulduğunu belirten Önder Özen, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek sözlerine şöyle başladı:

"Sağ salim döndük. Oyuncular da çok yoruldu. Maçın bir bölümü oynanmadı, tatil edilir gibi oldu, sonra toparlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Devlet, tüm yurttaşlarımız destek verdi. Hem oyuncular hem antrenör hem yöneticiler adına teşekkür ederiz."

"GÖRÜNTÜLERİ UEFA'YA İLETTİK"

UEFA'nın Batum'da yaşanan olaylarla ilgili başlattığı soruşturma hakkında da konuşan Özen, tüm görüntülerin UEFA'ya iletildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dökümanları, görüntüleri UEFA'ya ilettik. Hukuk Kurulumuz değerlendirmeye aldı. Sahadaki UEFA yetkilileriyle görüştük. Çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz, dillendirmek istemiyoruz. Hukuk Kurulumuz daha doğrusunu söyleyecektir."

"MAĞDURİYETİ BİZ YAŞADIK"

Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik müdahalesine tepki gösteren Özen, yerel makamlardan yeterli desteği alamadıklarını da dile getirdi.

"Orantısız güç bizim taraftarımıza kullandı. Mağduriyeti biz yaşadık. Yerel kolluk da bölüm bölüm çok yardımcı olamadı. Emniyet Müdürü yardımcı oldu ama geri kalan yerel makamlardan yeteri kadar destek alamadık."

FUTBOLCULARA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Zorlu şartlara rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaşlı futbolcuların performansını da değerlendiren Önder Özen, oyuncularına övgü dolu sözler söyledi.

"Kimse bir bahanenin arkasına saklanmadı. Cesareti, yüreği ortaya koydular. İşi gördüler. Ülkeyi ve kulübü çok iyi temsil ettiler. Hakları ödenmez."

DERBİ ERTELENECEK Mİ?

Yaşanan olaylar ve dönüş yolculuğundaki gecikmenin ardından gözler, Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Önder Özen, derbinin ertelenmesi için bir taleplerinin olup olmayacağına ilişkin soruya kısa ve net bir yanıt verdi. Özen, "Derbinin ertelenme konusunu daha önce söyledim. Bahane yok. Devam." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN ÇİLELİ YOLCULUĞU SONA ERDİ

Gürcistan'a giderken uçağına yıldırım düşen Beşiktaş kafilesi, dönüş yolunda ise şiddetli rüzgar nedeniyle sorun yaşadı. Yaklaşık 2,5 saatlik gecikmenin ardından Batum'dan havalanan siyah-beyazlıları taşıyan uçak, saat 16.05'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

BATUM'DA NELER YAŞANDI?

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartları açan Türk taraftarlara Gürcistan polisi biber gazı ve coplarla müdahale etmişti. Yaşanan olaylar nedeniyle mücadelenin 26. dakikasında hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitmişti. Yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan karşılaşmayı Beşiktaş, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 kazanmıştı. Türkiye'nin diplomatik ve hukuki girişimleri sonucunda gözaltına alınan 16 taraftarın tamamı serbest bırakılırken UEFA da yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.