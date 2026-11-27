Ahmet Necdet Sezer uzun bir aradan sonra böyle görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun bir aranın ardından görüntü verdi. Doktorunun paylaştığı fotoğrafla Sezer'in ameliyat geçirdiği ortaya çıktı. Sezer'in ameliyat sonrası kontrollerinin yapıldığını belirten doktoru, "Çok şükür her şey yolunda" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
- Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ameliyat geçirdiği ve ameliyat sonrası kontrollerinin yapıldığı ortaya çıktı.
- Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Merter, Sezer'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
- Sezer'in geçirdiği ameliyatın türüne ilişkin bilgi verilmedi.
Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Merter'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Sezer'in ameliyat geçirdiği öğrenildi. Merter, eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
UZUN SÜRE SONRA GÖRÜNTÜ VERDİ
Görev süresinin sona ermesinin ardından kamuoyu önünde nadiren görülen Ahmet Necdet Sezer'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Merter, Sezer ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
AMELİYAT GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Merter'in paylaşımıyla Sezer'in ameliyat geçirdiği ve ameliyat sonrası kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Merter, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.
"ÇOK ŞÜKÜR HER ŞEY YOLUNDA"
Merter, sosyal medya paylaşımında Sezer'in kızlarıyla birlikte kendilerini ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kendisinin ameliyat sonrası kontrollerini yaptık, çok şükür her şey yolunda. Bizi fakültemizde çok kıymetli kızlarıyla ziyarete gelerek teşrifleriyle onurlandırdılar."
SAĞLIKLI VE MUTLU GÜNLER DİLEDİ
Merter, paylaşımının sonunda eski Cumhurbaşkanı Sezer'e ve ailesine sağlıklı, mutlu günler diledi. Sezer'in geçirdiği ameliyatın türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.