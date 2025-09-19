Haberler

Japon Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü Ziyaret Etti

Japon Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı ağırladı. Prenses, kutsal kabul edilen balıklara yem atarak ilgiyle karşılandı.

ŞANLIURFA'nın simgesi Balıklıgöl, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı ağırladı. Yoğun ilgiyle karşılanan Prenses Mikasa, balıklara yem attı.

Arkeolojik kazı alanlarını gezmek için gece saatlerinde Şanlıurfa'ya gelen Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, sabah saatlerinde kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın eşlik ettiği Prenses Mikasa, Balıklıgöl'de vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Balıklıgöl'de kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atan Japon prenses daha sonra Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret etti. Buraya pembe bir yazmayla başını örten prenses, mağarada şifalı olduğuna inanılan suyu içtikten sonra bölgedeki çarşıları gezdi.

FOTOĞRFALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız

İsrail'e meydan okudular: Sizi cehenneme göndermeye hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.