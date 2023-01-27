Kalp krizi sonucu vefat eden Kurtlar Vadisi oyuncusu Levent Güner son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede önceki gün yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Güner için İzmir'deki Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi. Kültür ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Güner'in cenazesi kılınan namazın adından Eski Bornova Mezarlığı'na defnedildi.

Yayınlandığı dönem televizyon tarihine damga vuran günümüzde bile tekrar bölümleri izlenmeye devan eden Kurtlar Vadisi dizisinin başarılı oyuncularından Levent Güner, geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Güner için dün İzmir'deki Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi.

ANILARINI ANLATTILAR

Törene Güner'in yakınları ile kültür ve sanat dünyasından oyuncu arkadaşları katıldı. İzmir Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Levent Ulukut, yaptığı konuşmada, Güner ile üniversitede tanıştıklarını ve 1988-1993 yılları arasında aynı sahneyi paylaştıklarını anlattı. Güner'i bir hafta önce gördüğünü ve sohbet ettiklerini aktaran Ulukut, 3 gün önce kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırıldığını ve sonra acı haberi aldıklarını ifade etti.

Güner'in naaşı, saygı geçişinin ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Usta oyuncunun cenazesi, Bahçelievler Kulalı Hacı Halil Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Eski Bornova Mezarlığı'na defnedildi.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

İzmir'de 21 Aralık 1963'te dünyaya gelen sanatçı, 1988'de başladığı Devlet Tiyatrolarına 28 yıl hizmet verdi. Güner, 2016'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Usta oyuncu, "Söylev", "İzmir'li Ali Çelebi Venedik'te Oyuncu Seçiyor", "Kül Kedisi", "Kahvede Şenlik Var", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Yunus Emre", "Kurban", "Ayça'nın Masalı", "Mustafa", "Rumuz Goncagül", "Dans Eden Eşek", "Sevgili Doktor", "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı", "Abdülcanbaz", "Muamma", "Kuvayi Milliye" (Kurtuluş Savaşı Destanı), "Ayının Fendi Avcıyı Yendi", "Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi", "Ihlamur Ağacı", "Efrasiyab'ın Hikayeleri", "Gökkuşağı Masalı", "Kral Lear", "Dans Eden Eşek", "Küçük Korku Dükkanı", "Sersemler Evi", "Amadeus", "Savaş İkinci Perdede Çıkacak", "Temiz Ev", "Yağmur Durduğunda" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından "Kurtlar Vadisi" dizisinde "Bedir" karakterini canlandıran Güner, "Mem u Zin", "Böcek", "Aylaklar", "Dudaktan Kalbe", "Amok Koşucusu", "Acayip Hikayeler", "Kod Adı Reaksiyon", "Kaybolan Yıllar", "Bu Sevda Bitmez", "Pilli Bebek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Herkes Kendi Evinde" ve "Son Ders", "Aşk" ve "Üniversite" gibi sinema filmlerinde de çeşitli rollerde oynadı.

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