Gaziantep'te Gastronomi festivali, renkli açılışla başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) Festival Park'ta açılış konuşmalarıyla başladı. 9 gün sürecek festival boyunca şehir, gastronomi ve kültür sanat etkinlikleriyle dolu dolu bir program sunacak.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den seçilen ilk şehir olan Gaziantep'te festival, 13-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehir Gaziantep, festival boyunca benzersiz mutfağıyla olduğu kadar kültür ve sanat etkinlikleriyle de öne çıkacak.

BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: GAZİANTEP MARKA ŞEHİR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli marka şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı, "Sanayisi, ticareti, ekonomisiyle öne çıkan şehrimiz, kültürü, tarihi ve gastronomisiyle de ayrı bir değere sahip. Dokuz gün boyunca konserden tiyatroya, söyleşiden gastronomi sunumlarına kadar yüzlerce etkinlik yapılacak. Gaziantep gastronomisi UNESCO tarafından tescillenmiş, beş yüzün üzerinde yemek çeşidiyle dünyada önemli bir konuma gelmiştir. Başkanımız Fatma Şahin'in öncülüğünde yapılan çalışmalarla Gaziantep gastronomide bir marka şehir olmuştur."

BAŞKAN ŞAHİN: GAZİANTEP GASTRONOMİDE KUTUP YILDIZI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin önemine değinerek, şunları söyledi, "Bu festival, herhangi bir festival değil. Bugün San Sebastian'da, Londra'da, Paris'te, Tokyo'da gastronomi adına ne konuşuluyorsa, hepsi bu salonda konuşuluyor.

Çiftçisinden Michelin yıldızlı şefine kadar herkes burada. Gaziantep gastronomide odak şehir, kutup yıldızı oldu. Şehrimizde yuvalamanın bir felsefesi, bir sosyolojisi var. Bayramdan düğünlere, taziyeden çocuk dişi çıktığında yapılan hediğe kadar mutfağımızda her şey bir ritüele dayanır. 26 hanıyla, Osmanlı ve Selçuklu eserleriyle, Roma döneminden mozaikleriyle bu şehir bir medeniyet mozaiğidir."

VALİ ÇEBER: DÜNYA BİR EV OLSAYDI MUTFAĞI GAZİANTEP OLURDU

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin yalnızca mutfak şehri olmadığını, 9 bin yıllık tarihi boyunca üst üste kurulan medeniyetlerin değerlerini bugüne taşıdığını belirtti. Çeber, "Gaziantep'in 107 coğrafi işaretli ürünü var. Bunlardan üçü Avrupa Birliği tescilli. Türkiye'nin ilk AB coğrafi işareti de Gaziantep baklavasıdır. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu. Gaziantep, sadece baklava ve kebapla sınırlanamayacak kadar zengin bir gastronomiye sahip. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in önderliğinde bu değerler dünyaya tanıtılıyor" dedi.

VEKİLLER, FESTİVALİN ÖNEMİNİ VE DEĞERİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI

Festival açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep'in gastronomiyle olduğu kadar kültür ve tarihi mirasıyla da öne çıktığını vurguladı.AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Gaziantep mutfağının aile birlikteliğini simgelediğini, mutfağın usta-çırak ilişkisiyle emek gerektiren bir kültür olduğunu belirtti.AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak ise Gaziantep'in UNESCO tescilli gastronomisiyle, baklavası ve beş yüzü aşkın yemek çeşidiyle dünyaya açıldığını söyledi.

9 GÜN BOYUNCA KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ

Festival kapsamında 50 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar geniş bir programla Gaziantep, 9 gün boyunca kültür ve sanatın yanı sıra mutfağının eşsiz lezzetlerini de konuklarıyla buluşturacak.