Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü alan Bursalı devdah ustası Ertuğrul Şengünalp, Osmanlı'dan günümüze uzanan 680 yıllık devdahlık mesleğini ayakta tutan son isim olarak her gün kilometrelerce koşup ipek iplik üretiyor. 60 yaşındaki usta Şengünalp, dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu kadim el sanatını 53 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Devdahlık; ham ipeğin, tamamen insan gücüne dayalı yöntemlerle ipliğe dönüştürüldüğü, bugün dünyada neredeyse kaybolmuş bir el sanatı olarak biliniyor. Şengünalp, "Bu sanat dev gibi güçlü insanların, dahta koşar gibi sürekli hareket ederek üretim yaptığı bir iştir. Günde 15 ila 20 kilometre koşmadan iplik üretmek mümkün değil" sözleriyle mesleğin zorluğunu anlatıyor.

"7 YAŞINDA BAŞLADIM, BOYUM TEZGAHA YETMİYORDU"

Şengünalp devdahlıkla 7 yaşında tanıştı. Babasının yanında çırak olarak başladığı ilk günleri anlatırken, "Boyum tezgaha yetmiyordu. Altıma gazoz kasaları koyup tahta yerleştirdik. Babam 'Hadi oğlum' dedi ve beni bu sanatın içine soktu" diyor.

700 GRAM İPLİK İÇİN EN AZ 6 SAAT KOŞUYOR

Bugün hala aynı tezgahın başında olan Şengünalp, üretim sırasında tezgâh üzerinde bulunan 24 kancaya bağlanan ipliklerle saatlerce koşarak çalışıyor. Yaklaşık 700 gram iplik elde edebilmek için günde en az 6 saat boyunca durmaksızın hareket ediyor.

İPEK KAZANLARDA KAYNIYOR, RENKLER HAYAT BULUYOR

Üretim yalnızca koşmakla sınırlı değil. Şengünalp, ipliklerin hafta sonları zeytinyağlı sabunlarla kazanlarda kaynatıldığını belirterek, "Bu işlemle ipek böceğinin kozasından kalan serisin temizlenir. Yaklaşık iki saatlik kaynatma sonunda iplik doğal rengine ulaşır" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte ipliğin yaklaşık yüzde 25-30 oranında fire verdiğini söyleyen usta, daha sonra ipliklerin 320 farklı renkten oluşan özel kartelaya göre boyandığını kaydederek, "Üretilen ipek iplikler; halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve el sanatlarıyla uğraşan ustalar tarafından kullanılıyor" şeklinde konuştu.

JAPONYA'YA UZANAN EMEK

Devdahlık sanatı, teknolojiye yenik düşse de Şengünalp'in ürettiği iplikler hala yurt dışından talep görüyor. Özellikle Japonya'da geleneksel el sanatlarında bu ipliklerin kullanıldığını belirten Şengünalp, "Japonların 'İnoye' adını verdikleri çalışmalarda bizim ipliklerimiz yer alıyor. Bu, emeğin sınır tanımadığını gösteriyor" dedi.

ERDOĞAN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALDI

Ertuğrul Şengünalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olarak 12 yıldır çeşitli festival ve fuarlarda Bursa'yı temsil ediyor. "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne aday gösterilen Şengünalp, Ankara'da düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Bu anı anlatırken duygulanan Şengünalp, "Bu tarif edilemez bir duyguydu. Ama şunu özellikle söylüyorum: Bu ödülü ben almadım; Bursa aldı. Bursa ipekçiliği kazandı" ifadelerini kullandı.

"DESTEK OLMAZSA 680 YILLIK MİRAZ BENİMLE YOK OLACAK"

Devdahlık sanatını yeni nesillere aktarmak istediğini vurgulayan Şengünalp, destek çağrısında bulundu. Belediyelerin ve kamu kurumlarının bu sanatın yaşaması için el uzatması gerektiğini belirten usta isim, "Ben bıraktığımda bu sanatı sürdürecek kimse yok. Destek olmazsa 680 yıllık bir miras benimle birlikte yok olacak" dedi.

Şengünalp ayrıca, kendisini ziyaret eden ve destek veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek, "Bu sanatın yaşaması Bursa için çok önemli. Beni asıl mutlu eden de bu değerin fark edilmesi" diye konuştu.