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Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin istifa etti

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Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin istifa etti
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Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Çakmak, ayrılık kararını ''Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı'' sözleriyle duyurdu ancak daha sonra yapılan yeni açıklamada, Diyadin'in istifanın kabul edilmediği açıklandı.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı.

METİN DİYADİN İSTİFA ETTİ

Kulüp Başkanı Arda Çakmak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak Diyadin’in istifa ettiğini duyurdu. Ajansspor'a konuşan Arda Çakmak, ''Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı.'' ifadelerini kullandı. 

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Gençlerbirliği Kulübü, bir yeni açıklama daha yaparak Metin Diyadin'in istifa ettiğini ancak istifanın kabul edilmediğini açıkladı.

6 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Gençlerbirliği, milli ara öncesinde oynadığı 6 maçta 7 puan toplamıştı. Başkent ekibi, milli aranın ardından sahasında Amedspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği’nin bu sezonki sonuçları: 

  • Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe
  • Göztepe 0-1 Gençlerbirliği
  • Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor
  • Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği
  • Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa
  • Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği
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