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MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı

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MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
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MHK'da Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğu için Sürhat Müniroğlu favori gösteriliyor. İşte detaylar...

  • Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF'ye istifasını sunarak görevinden ayrıldı.
  • MHK başkanlığı için en güçlü aday Prof. Dr. Sürhat Müniroğlu.
  • MHK başkanlığı için muhtemel bir diğer aday Mustafa Kamil Abitoğlu.

Futbol camiasını sarsan son gelişmeler ve yaşanan tutuklamaların ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF'ye istifasını sunarak görevinden ayrılmıştı. 

TFF, YENİ MHK BAŞKANI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar öncesinde maçlara atanacak hakemler merak konusu olurken, TFF yönetiminin yeni MHK başkanını belirlemek için harekete geçtiği öğrenildi. Ferhat Gündoğdu’dan boşalan koltuk için öne çıkan en güçlü aday ise Sürhat Müniroğlu.

20 YIL HAKEMLİK YAPTI

Eski FIFA yardımcı hakemlerinden olan ve akademisyenlik görevini sürdüren Prof. Dr. Sürhat Müniroğlu, 1983-2003 yılları arasında 20 yıl boyunca hakemlik yaptı. Bu sürenin 8 yılında FIFA yardımcı hakemi olarak görev üstlenen Müniroğlu, Türk futbolunda uzun yıllara dayanan bir idari tecrübeye de sahip. 2005 yılında MHK yedek üyeliği ve ulusal eğitimcilik görevlerini yürüten Müniroğlu, 2007-2008 ile 2022-2023 sezonlarında MHK Asıl Üyesi olarak görev aldı. 2009-2011 yılları arasında TFF Hakem İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. Son olarak 2017-2019 döneminde Ankara İl Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı.

PLASEDE KAMİL ABİTOĞLU VAR

Başkanlık yarışı için Prof. Dr. Sürhat Müniroğlu ilk sırada değerlendirilirken, kulislerde konuşulan bir diğer muhtemel adayın ise Mustafa Kamil Abitoğlu olduğu belirtildi. 

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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