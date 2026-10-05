Haberler

Sapanca'da durdurulan kamyonetten 2,8 ton menşei belirsiz et ve sakatat çıktı! İşletmeye 132 bin TL ceza

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sapanca'da durdurulan kamyonetten 2,8 ton menşei belirsiz et ve sakatat çıktı! İşletmeye 132 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Anadolu Otoyolu gişelerinde jandarmanın durdurduğu kamyonetin kasasından ciğer, yürek, böbrek, baş eti, pöç ve fileto dahil 2 ton 809 kilo menşei belirsiz et ve sakatat çıktı. Ürünler imha edilmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi, işletme sahibine 132 bin 108 TL idari para cezası kesildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu kamyonette 2 ton 809 kilo menşei belirsiz et ve sakatat ele geçirildi. Ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, işletme sahibine 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

OTOYOL GİŞELERİNDE DURDURULDU

Sakarya Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişeleri girişinde yol kontrolü gerçekleştirdi.

CİĞERDEN FİLETOYA KADAR HEPSİ KASADAYDI

Kontrolde durdurulan kamyonetin kasasında 130 kilo dana ciğer, 63 kilo dana yürek, 65 kilo dana böbrek, 287 kilo dana baş eti, 497 kilo dana sakatat, 46 kilo pöç, 1 ton 480 kilo sakatat ürünü ve 241 kilo dana fileto et olmak üzere toplam 2 ton 809 kilo menşei belirsiz ürün bulunduğu tespit edildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Ele geçirilen ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5996 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!

Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık eşinin soyadını yanlış yazdılar! Elvin Levinler'den güldüren tepki

Bali'de düğün yaptılar, Türkiye'ye dönünce soyadları değişti!
Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı

e-Devlet'e bomba bir hizmet daha geldi
9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Şimdi tek bir dileği var
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim...

Fener'de "Ben zenginim, koşmama gerek yok" diyen futbolcuyu ifşa etti

Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

Işıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı
Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da! Gece yarısı tek başına dolaştı

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu

TFF'nin paylaşımı Mourinho'yu bayram ettirdi!