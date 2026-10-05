Sapanca'da durdurulan kamyonetten 2,8 ton menşei belirsiz et ve sakatat çıktı! İşletmeye 132 bin TL ceza

Sapanca'da durdurulan kamyonetten 2,8 ton menşei belirsiz et ve sakatat çıktı! İşletmeye 132 bin TL cezaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Anadolu Otoyolu gişelerinde jandarmanın durdurduğu kamyonetin kasasından ciğer, yürek, böbrek, baş eti, pöç ve fileto dahil 2 ton 809 kilo menşei belirsiz et ve sakatat çıktı. Ürünler imha edilmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi, işletme sahibine 132 bin 108 TL idari para cezası kesildi.
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu kamyonette 2 ton 809 kilo menşei belirsiz et ve sakatat ele geçirildi. Ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, işletme sahibine 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.
OTOYOL GİŞELERİNDE DURDURULDU
Sakarya Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişeleri girişinde yol kontrolü gerçekleştirdi.
CİĞERDEN FİLETOYA KADAR HEPSİ KASADAYDI
Kontrolde durdurulan kamyonetin kasasında 130 kilo dana ciğer, 63 kilo dana yürek, 65 kilo dana böbrek, 287 kilo dana baş eti, 497 kilo dana sakatat, 46 kilo pöç, 1 ton 480 kilo sakatat ürünü ve 241 kilo dana fileto et olmak üzere toplam 2 ton 809 kilo menşei belirsiz ürün bulunduğu tespit edildi.
ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK
Ele geçirilen ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5996 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.