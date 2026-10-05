Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.
Türkiye : Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Salih, İsmail, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.
CANLI ANLATIM:
10' İtalya etkili geldi! Tek pasların ardından Scamacca şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı. Derin bir nefes aldık!
8' Maldini kaleyi denedi ancak savunmamız araya girip şutu engelledi. Tehlikeyi büyümeden kestik!
7' Müthiş paslaşmalarımız devam ediyor, bravo çocuklar! Biraz daha oyunu açıp boşlukları değerlendirmemiz lazım. Haydi Türkiye!
5' İki takım da oyunu hızlandırmak istiyor ancak karşılıklı top kayıpları fazla. Tempo yüksek, mücadele sert başladı.
4' İtalya maça hızlı başladı, kısa paslarla atağı geliştirmek istiyor. Barella uzun pası denedi ancak Uğurcan topu kontrol etti.
2' İtalya, Vergara’yı kaçırmak istedi. Bastoni uzun pası denedi ancak savunmamız ofsayt taktiğini çok iyi uyguladı ve Vergara ofsayta düştü.
1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. Bizim Çocuklar'a İtalya karşısında sonsuz başarılar dileriz.