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Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da! Gece yarısı tek başına dolaştı

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Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da! Gece yarısı tek başına dolaştı
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Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'da bu kez saha dışında görüntülendi. Üsküdar'da tek başına dolaşırken kameralara yansıyan Fransız futbolcunun mütevazı halleri dikkat çekti. Kante'yi karşısında gören bir futbolsever de yıldız isimle fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Üsküdar sokaklarında görüntülendi. Gece saatlerinde tek başına dolaşan Kante'nin herhangi bir kalabalık grupla hareket etmemesi dikkat çekti.

ÜSKÜDAR SOKAKLARINDA TEK BAŞINA DOLAŞTI

Görüntülerde Kante'nin siyah üst, açık renk pantolon ve şapkayla Üsküdar'da yürüdüğü görüldü. Fransız yıldızın bir balıkçının önünden geçtiği anlar da kameralara yansıdı.

HAYRANIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kante'yi Üsküdar'da gören bir futbolsever, yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Kante'nin sokaklarda tek başına ve rahat tavırlarla dolaşması dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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