Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da! Gece yarısı tek başına dolaştı

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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Üsküdar sokaklarında görüntülendi. Gece saatlerinde tek başına dolaşan Kante'nin herhangi bir kalabalık grupla hareket etmemesi dikkat çekti.

ÜSKÜDAR SOKAKLARINDA TEK BAŞINA DOLAŞTI

Görüntülerde Kante'nin siyah üst, açık renk pantolon ve şapkayla Üsküdar'da yürüdüğü görüldü. Fransız yıldızın bir balıkçının önünden geçtiği anlar da kameralara yansıdı.