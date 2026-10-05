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Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vuran koca gözaltına alındı, kadın öldü

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Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vuran koca gözaltına alındı, kadın öldü
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran koca gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konya'da boşanma aşamasındaki eşlerin kavgasında kocası tarafından vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet E. (55), boşanma aşamasındaki eşi Vennaz E.'nin (50) evine gitti. Eşini evde bulamayan İzzet E., evden aşağı indiği sırada sokakta eşi Vennaz E. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet E., yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kadın hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçan İzzet E., polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İzzet E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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