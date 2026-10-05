Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı

YASİN KOL TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Yasin Kol, 'Şike' ile 'Teşvik', suçundan tutuklandı.

YASİN KOL'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında 'Şike' ile 'Teşvik' suçundan tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı. Daha önce tehditler aldığını açıklayan Yasin Kol, "Hesap hareketlerimdeki bütün işlemlerini açıklaması vardır. Maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder bizde ona atarız. Benim herhangi bir yasa dışı sitesine üyeliğim yoktur. Daha önce birçok kez maça çıktım ve tehditler aldım. Ancak bildiğimi yaptım. Kurallar neyse onu uyguladım. Böyle bir duruma ilişkin de kimse ile para akışım yoktur. Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim." dedi.

SORUŞTURMA'NIN DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.