Demet Şener spor yaparken yere kapaklandı! İşte o anlar

Demet Şener spor rutininden bir kesiti yayımladı. Ancak bu kez antrenmandan çok spor sırasında yaşadığı talihsiz düşüş dikkat çekti.

SPOR YAPARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Formunu korumak için düzenli olarak spor yapan Demet Şener, antrenman sırasında beklemediği bir durum yaşadı. Egzersizini sürdürdüğü sırada dengesini kaybeden Şener bir anda yere düştü. Antrenmanın ortasında gerçekleşen bu anlar kameraya da yansıdı. Şener, yaşadığı küçük kazayı gizlemek yerine yayımladı. Böylece spor sırasında her şeyin planlandığı gibi gitmediği anlar da ortaya çıktı.

DÜŞTÜĞÜ ANLARI TAKİPÇİLERİNE GÖSTERDİ

Ünlü isim, spor yaptığı sırada yaşadığı bu anları sevenleriyle buluşturdu. Şener'in dengesini kaybederek yere düştüğü anlar, antrenmandan geriye kalan en dikkat çekici görüntülerden biri oldu.

Kaynak: Haberler.com