Haberler

Tunceli Ovacık'ta Yalmanlar Yaylası, ekimde kar yağışıyla beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Ovacık'ta Yalmanlar Yaylası, ekimde kar yağışıyla beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sabah etkili olan kar yağışı Yalmanlar Yaylası'nı beyaza büründürdü. Yüksek kesimlerde yağmur kara dönerken otlaklar ve dağ yamaçları beyaz örtüyle kaplandı, sürü sahipleri koyunlarını güvenli bölgelere götürmeye çalıştı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Yalmanlar Yaylası, beyaza büründü.

Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Yalmanlar Yaylası'nda otlaklar ve dağların yamaçları beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada koyunlarını otlatırken kara yakalanan sürü sahipleri, hayvanlarını bir arada tutup güvenli bölgelere götürmeye çalıştı. Ekim ayının ilk günlerinde etkili olan yağışla yaylada kış manzaraları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Karı kocadan haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Bir ev, iki ölüm! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! 'General Armageddon' geri dönüyor

"General Armageddon" geri dönüyor
Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Dünyanın gözü önündeydi! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor
10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

Polisten kaçtı, çalılıkta böyle bulundu! İlk sözü hayli tuhaf
Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında

Karı kocanın korkunç sonu! Katil çok yakınlarından çıktı
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler

Anne ve kızını cadde ortasında darbettiler
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Romanya açıklarında ticari gemide yangın çıktı, 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Karadeniz'de ticari gemide yangın: 2 ölü, 11 yaralı