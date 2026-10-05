Tunceli Ovacık'ta Yalmanlar Yaylası, ekimde kar yağışıyla beyaza büründü

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TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Yalmanlar Yaylası, beyaza büründü.

Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Yalmanlar Yaylası'nda otlaklar ve dağların yamaçları beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada koyunlarını otlatırken kara yakalanan sürü sahipleri, hayvanlarını bir arada tutup güvenli bölgelere götürmeye çalıştı. Ekim ayının ilk günlerinde etkili olan yağışla yaylada kış manzaraları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı