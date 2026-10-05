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Ortalığı karıştıran ifadeyi o vermişti! Şimdi iki yorumcudan şikayetçi oldu

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Ortalığı karıştıran ifadeyi o vermişti! Şimdi iki yorumcudan şikayetçi oldu
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"Hakemler Dosyası" soruşturmasının başlamasında verdiği ifadeyle önemli rol oynayan eski hakem Ali Tuna bir kez daha ifade verdi. Tuna'nın, kendisine hakaret ve tehditte bulundukları gerekçesiyle spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

  • Eski hakem Ali Tuna, spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu hakkında hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
  • "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.
  • Tutuklamalar "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçundan yapıldı; MHK üyeleri Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran "Hakemler Dosyası" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden eski hakem Ali Tuna, bu kez spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA ALİ TUNA'NIN İFADESİYLE BAŞLAMIŞTI

Ali Tuna, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında verdiği ifadeyle "Hakemler Dosyası" soruşturmasının başlamasına vesile olmuştu.

Tuna'nın ifadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu MHK'deki 7 isim hakkında soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmişti.

5 İSİM TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Gündoğdu dahil 5 isim tutuklanmıştı.

Şüphelilerin "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmasına gerek görülmezken, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçundan tutuklanmalarına hükmedilmişti. MHK üyeleri Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

MHK'DE İSTİFALAR GELMİŞTİ

Futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyonun ardından Ferhat Gündoğdu ve Sebahattin Şahin, MHK'deki görevlerinden istifa etmişti.

ALİ TUNA BU KEZ İKİ YORUMCUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Burak Doğan'ın haberine göre Ali Tuna, daha önce verdiği ifadenin ardından bir kez daha ifade verdi. Tuna'nın, kendisine yönelik hakaret ve tehditlerde bulundukları gerekçesiyle spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Sinan Bayram:

bu iki yaşı artik kemale ermis eski hakem eskisi , kamuoyundan cekilmedigi surece bu hakemler duzelmez , adam hakli

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