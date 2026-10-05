Ortalığı karıştıran ifadeyi o vermişti! Şimdi iki yorumcudan şikayetçi oldu

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Türk futbolunda büyük yankı uyandıran "Hakemler Dosyası" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden eski hakem Ali Tuna, bu kez spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA ALİ TUNA'NIN İFADESİYLE BAŞLAMIŞTI

Ali Tuna, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında verdiği ifadeyle "Hakemler Dosyası" soruşturmasının başlamasına vesile olmuştu.

Tuna'nın ifadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu MHK'deki 7 isim hakkında soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmişti.