Zeytinburnu'nda surlarda erkek cesedi bulundu

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Zeytiinburnu'ndaki surlarda erkek cesedi bulundu. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CANSIZ BEDENİ SURLARDA BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, surların etrafında dolaşanlar yerde hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Erkek olduğu öğrenilen kişinin cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı