Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK terör örgütünün 2017 yılında şehit ettiği Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini anlatan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' adlı film galasına katıldı. Galada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit Aybüke Öğretmenin bağlaması hediye edildi. Erdoğan törende gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini anlatan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' adlı film galasına katıldı. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİN BAĞLAMASI HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi. Erdoğan, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

Şenay Aybüke Yalçın (1994 - 2017), Kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürülen Türk öğretmen. 1994 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi. Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK saldırısında, karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü sonrasında mezun olduğu üniversitenin orkestra salonuna adı verildi. Ailesi de kemanını buraya bağışladı.