Haberler

"Çatlı" filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Abdullah Çatlı'nın hayatı, "Çatlı" isimli filmle beyaz perdeye taşınıyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek'in oturduğu filmde Abdullah Çatlı'yı eski milli futbolcu ve teknik direktör Vedat İnceefe canlandırıyor. Mart 2026'da vizyona girmesi planlanan filmin Budapeşte'de başlayan çekimlerinden ilk kareler geldi.

  • "Çatlı" filminin çekimleri Budapeşte'de başladı ve 20 Mart 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.
  • Abdullah Çatlı'yı Vedat İnceefe canlandırıyor ve filmde Selcen Çatlı ile Doç. Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak görev alıyor.
  • Filmin yönetmenliğini Deniz Enyüksek yapıyor ve çekimler Fransa ile Yunanistan'da da gerçekleştirilecek.

Abdullah Çatlı'nın hayatı, güçlü prodüksiyonu ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla beyazperdeye taşınıyor. Gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanan filmde Abdullah Çatlı'yı, Çatlı'ya benzerliği ile dikkat çeken eski milli futbolcu ve teknik direktör Vedat İnceefe canlandırıyor.

'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Yapımcılığını Safe Media'nın üstlendiği filmin Budapeşte'de başlayan çekimleri için uluslararası çapta başarılara imza atan isimlerden 100 kişilik bir ekip kuruldu. Fransa ve Yunanistan sahnelerinin de yurt dışında çekileceği filmde dönemi yansıtan kostümler ve mekanlar prodüksiyon ekibi tarafından titizlikle hazırlandı. Filmde, Abdullah Çatlı'nın kızları Selcen Çatlı ve Doç. Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak görev alıyor.

'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

FİLM BUDAPEŞTE'DE SETE ÇIKTI

Yapımcılığını Safe Media'nın üstlendiği Çatlı film ekibi, İstanbul'daki deneme çekimlerinin ardından, 29 Ekim'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sete çıktı.

Filmin oyuncu kadrosu şöyle:

  • Vedat İnceefe (Abdullah Çatlı),
  • Şiva Behrouzfar (Meral Çatlı),
  • Eren Vurdem (Ütücü),
  • Ömer Kurt (Yetim Hakkı),
  • Engin Benli (Albay Mazhar),
  • Erdal Küçükkömürcü (Eytem),
  • Turgay Tanülkü (Baba Çatlı),
  • Şahine Hatipoğlu (Anne Çatlı),
  • Hasan Küçükçetin (Damat Ercan),
  • Cavit Çetin Güner (Solcu Ethem),
  • Nizamettin Namidar (Servet Burçak),
  • Ece Tengiz (Zarife),
  • Konuk oyuncu olarak Yunus Emre Yıldırımer (Zeki Çatlı)

Filmde, Çatlı'nın kızı Selcen Çatlı'nın çocukluğunu Beyza Karabacak, ergenliğini Ekin Pasvanoğlu; Gökçen Çatlı'nın çocukluğunu Gülşen Mina Gümüş, ergenliğini Selin Görgülü canlandırıyor.

'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

2026 MART'TA VİZYONA GİRMESİ PLANLANIYOR

20 Mart 2026'da vizyona girmesi planlananÇatlı'nın kreatif yönetmenliğini Onur Tan, Proje Danışmanlığını Ömer Faruk Sorak yapıyor. Onur Tan ve Nevzat Erkul'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğundaDeniz Enyüksek oturuyor.

Çatlı filminin senaryo danışmanlığını Selcen Çatlı, konsept danışmanlığını ise Doç. Dr. Gökçen Çatlı yaparak bir ilke imza atıyorlar.

'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

YALNIZCA BİR BİYOGRAFİ DEĞİL

Türkiye ve Avrupa'da gerçekleştirilecek çekimleriyle dikkat çeken "Çatlı", sinema dünyasında uluslararası ölçekte ses getirmeye hazırlanıyor.

"Çatlı" yalnızca bir yaşam öyküsünü anlatmakla kalmıyor; Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve psikolojik belleğinde iz bırakmış olayları da beyazperdeye taşıyor. Film, seyirciyi dönemin çalkantılı atmosferine sürüklerken; aksiyon, dram ve politik gerilim unsurlarını aynı potada eritiyor.

Merak uyandıran hikâyesi, deneyimli ekibi ve uluslararası prodüksiyon kalitesiyle "Çatlı", şimdiden yılın en dikkat çekici sinema yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.