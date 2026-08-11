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Salah'ın ataları Trabzonlu çıktı

Salah'ın ataları Trabzonlu çıktı Haber Videosunu İzle
Salah'ın ataları Trabzonlu çıktı
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Trabzonspor’un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ın kökenlerine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Salah’ın atalarının Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine uzandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

  • Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Galip Yücel, Mohamed Salah'ın soyunun yaklaşık 6 kuşak önce Osmanlı döneminde yaşamış 'Ekşioğlu' lakabıyla bilinen Ali Paşa'ya dayandığını ileri sürdü.
  • Salah'ın ailesinin köklerinin Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine bağlı Kondu ve Ekşiali bölgesine uzandığı, ailenin bir kolunun geçmişte Mısır'a yerleştiği belirtildi.
  • Araştırmaya göre Ekşioğulları ailesinin farklı kolları Trabzon ve çevresinin yanı sıra Rize, Ordu ve Mısır'a kadar yayıldı.

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ın kökenlerine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TAKA Gazetesi’nin haberine göre Salah’ın atalarının Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine uzandığı öne sürüldü.

SOYUNUN 6 KUŞAK ÖNCESİNE UZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiayı araştıran Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Galip Yücel, Mohamed Salah’ın soyunun yaklaşık 6 kuşak önce Osmanlı döneminde yaşamış ve “Ekşioğlu” lakabıyla bilinen Ali Paşa’ya dayandığını ileri sürdü.

Yücel’in araştırmasına göre Salah’ın ailesinin bir kolu geçmişte Mısır’a yerleşti. Ailenin köklerinin ise Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine bağlı Kondu ve Ekşiali bölgesine uzandığı belirtildi.

EKŞİOĞULLARI FARKLI BÖLGELERE YAYILDI

Yücel’in araştırmasında Ekşioğulları ailesinin farklı kollarının Trabzon ve çevresinin yanı sıra Rize, Ordu ve Mısır’a kadar yayıldığı ifade edildi. Araştırmada ortaya konulan bilgiler, Salah’ın ailesinin Mısır’a uzanan kolunun da Ekşioğulları ailesiyle bağlantılı olduğu iddiasını beraberinde getirdi.

AKADEMİK ÇALIŞMALARDA DA BÖLGEYE İLİŞKİN KAYITLAR VAR

Dernekpazarı ve Ekşiali bölgesiyle Ekşioğlu ailesi arasındaki tarihsel bağlara ilişkin akademik çalışmalarda da kayıtlar bulunuyor. İSAM'da yer alan bir çalışmada, Ekşioğlu Hacı Süleyman Yücel’in Dernekpazarı ilçesinin Kondu köyü Ekşiali mahallesinde doğduğu ve ailesinin bölgedeki geçmişine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımetin Ömer kandemir:

Aynen öyleymiş.Ronado Mardinli, Messi ise İzmir tepecikli çıkmış.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Messi ve ronaldo da akçabatlıymış.

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Haber Yorumlarıqq4ktkz9sr:

aynen

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Komik siniz

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Haber Yorumlarıvedat cici:

Yok Ya :) Görmemişin oğlu olmuş gibi hamsiler:)

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