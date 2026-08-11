O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu

Katıldığı ses yarışmasındaki performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Emre Sertkaya, çocuğuna gitar çalarak şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

2016'daki "O Ses Türkiye" yarışmasında Türkan Kürşad, Tankurt Manas ve Aziz Kartal ile finalde yarışarak şampiyon olan Emra Sertkaya, yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekiyor.

ASKILI BLUZU DİKKAT ÇEKTİ

Sertkaya'nın, paylaştığı videoda giydiği ve taktığı takılar olay oldu. Emre Sertkaya'nın üzerindeki askılı bluz, boynundaki ince ve altın sarısı kolye ile küpe ve bilezikleri dikkat çekti.

Emre Sertkaya, O Ses Türkiye'de şampiyon olmuştu.

Paylaşımın altına ise sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kimileri Sertkaya'nın ev halinde olduğunu savunurken kimileri ise çok sert ifadelerle eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com