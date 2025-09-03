Çanakkale Kültür Yolu Festivali Renkli Gökkuşağı Gibi

ÇANAKKALE Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncü gününde, binlerce ziyaretçi etkinliklere katıldı.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 5'incisi düzenleniyor. Festivalin 4'üncü gününde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'A. Vivaldi Dört Mevsim' konseri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Barok dönemin önemli bestecisi Antonio Vivaldi'nin, doğanın dört döngüsünü müzikal bir şiire dönüştürdüğü eser, virtüöz sanatçıların yorumuyla sanatseverlere keyifli bir klasik müzik deneyimi yaşattı.

ÖZGÜN ESERLER ÜRETİLDİ

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, dünyanın en özgün dalış destinasyonlarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması' 2'nci gününü geride bıraktı. 'Gallipoli Wreck Fest 2025' temasıyla 5 Eylül'e kadar sürecek yarışma, Çanakkale Savaşları'nda denizde yaşanan mücadelenin en çetin anlarını yansıtırken, aynı zamanda Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini de tüm dünyaya tanıtıyor. 'Sinema Yollarda' etkinliği kapsamında ilçeleri gezen sinema TIR'ının son durağı Çan ilçesi oldu. İlçe sakinleri açık hava sineması ile sanat dolu bir gün yaşadı. Çanakçı Seramik Atölyesi'nde gerçekleştirilen seramik çalışmaları ile gelenek el sanatlarında yaratıcılıklarını geliştiren katılımcılar, Eski Liman Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Kadının Düş Hali Cam Atölyesi' ile kadın teması etrafında özgün eserler üretme fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR FESTİVALDE MUTLU ANILAR BİRİKTİRİYOR

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı 'Çocuk Köyü' minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin 4'üncü gününde çocuklar, 'Maceracı Yüzgeçler' çocuk tiyatrosu ve 'Balon katlama' etkinliklerinde gönüllerince eğlendi. Lapseki İlçe Halk Kütüphanesi'nde Serap Şahin'in eğitmenliğinde gerçekleşen 'Dönüşüm Atölyesi'nde çocuklar, geri dönüşüm malzemeleriyle yaratıcılıklarını ortaya koyarak hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı.

ÇANAKKALE YENİ YILDIZINI ARIYOR

Festival kapsamında Esas 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda gençler, 'Sen de Çal' projesi kapsamında yeteneklerini sergilerken 'Sen de Söyle' kabininde ise Çanakkale'nin yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını attı. Kabin içinde şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilecek iki finalist, cumartesi günü Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek büyük finale katılmaya hak kazanacak. Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan 'Sokak Sahne'de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.