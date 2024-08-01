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Bugünkü ticaret odalarının temelini oluşturan 'Ahilik Sistemi' nedir?

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Haberler.com ekibinin Kırşehir'de gerçekleştirdiği çekimde, Ahilik kültürünün tarihi ve kültürel yönlerine derinlemesine değinildi. Sanat Tarihçisi Sadi Manav, Ahiliğin ne olduğu, Ahi Evran'ın kimliği, Ahilik Müzesi'nin özellikleri ve Ahilik geleneğinde kadınların yeri ve sosyal hayattaki rollerini nasıl güçlendirdiği gibi konuları detaylandırdı.

Kırşehir Ahilik Müzesi'nde Ahilik Kültürü Derinlemesine Ele Alındı

Haberler.com olarak Kırşehir Ahilik Müzesi'nde gerçekleştirilen video çekiminde, Ahilik kültürünün tarihi ve kültürel yönleri detaylı bir şekilde işlendi. Haberler.com'un Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sunumuyla, Sanat Tarihçisi Sadi Manav, Ahiliğin ne olduğu, Ahi Evran'ın kimliği, Ahilik Müzesi'nin özellikleri ve "pabucu dama atılmak" deyiminin kökeni gibi konuları detaylandırdı. Ayrıca, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'nın, Ahilik geleneğindeki yeri ve kadınların sosyal hayattaki rolünü nasıl güçlendirdiği de aktarıldı. Ahilik ilkeleri ve bu kültürel mirasın toplumsal etkileri, müze içerisinde yer alan eserlerle desteklenerek izleyicilere aktarıldı.

Bugünkü ticaret odalarının temelini oluşturan ahilik sistemi nedir?

Kırşehir, Ahilik kültürünü yaşatan ve sürdüren önemli şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ahilik, hem toplumsal adaletin sağlanmasında hem de esnaf ve zanaatkarların meslek ahlakında temel bir rol oynuyor. Kırşehir'deki müze, bu önemli kültürel mirası gelecek nesillere aktarmada ve Ahiliğin önemini vurgulamada kritik bir görev üstleniyor.

Bugünkü ticaret odalarının temelini oluşturan ahilik sistemi nedir?

Ahilik Nedir?

Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu'da doğmuş bir esnaf teşkilatı olarak bilinir ve toplumsal dayanışma, ahlaki değerler ile mesleki eğitimi esas alır. Ahilik, zamanla Anadolu'nun birçok şehrine yayılmış ve esnafın ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamını düzenlemiştir. Kırşehir, bu geleneği yaşatmak adına her yıl düzenlenen Ahilik Haftası ile kültürel mirasını kutlamaya devam ediyor. Ahilik Haftası, Kırşehir'de geniş katılımla coşku içinde kutlanmakta, Ahiliğin tarihi ve toplumsal önemi bir kez daha hatırlatılmaktadır.

Bugünkü ticaret odalarının temelini oluşturan ahilik sistemi nedir?

Bacıyan-ı Rum Teşkilatı Nedir?

Bacıyan-ı Rum Teşkilatı, Ahilik teşkilatının kadınlara yönelik bir uzantısı olarak kabul edilmektedir. Ahilik, Anadolu'da 13. yüzyılda ortaya çıkan ve esnaf ile zanaatkârları bir araya getiren bir teşkilattır. Ahilik, kardeşlik, dayanışma, dürüstlük ve ahlaki değerleri esas alarak esnaf ve zanaatkârların mesleki gelişimlerini desteklemiş ve toplumsal düzeni sağlamıştır.

Bacıyan-ı Rum Teşkilatı da benzer değerlerle hareket etmiş, ancak kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol almalarını hedeflemiştir. Bu teşkilat, kadınların eğitim almasını, meslek sahibi olmasını ve toplumsal hayata katılmasını teşvik etmiştir. Ahilik teşkilatı ile Bacıyan-ı Rum Teşkilatı arasındaki bu bağ, Osmanlı toplumunda kadın ve erkeklerin birlikte, dayanışma içinde daha adil ve dengeli bir toplum inşa etmelerine kat

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat

Ahi Evran Kırşehir Eğitim Toplum Kültür Sanat Haberler

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