Bodrum Türk Filmleri Haftası Ödül Töreni Renkli Geçti

Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri haftası ödül törenine ünlü isimler damga vurdu. Yılmaz Gruda'ya özel ödül, yaşam boyu onur ödülleri ise Lale Belkıs, Ali Poyrazoğlu ve Fikret Kuşkan'a verildi. Halikarnas Balıkçısı Özel Ödülü ise Selahattin Paşalı'ya takdim edildi. Ünlü yönetmen Aykut Taşkın'ın gösterisi ilgi çekti. Ayrıca Atatürk filminin fragmanı da gösterildi ve rapçi Pote ve Sdrk'ın tepkisi alkışlandı.

Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu.

Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.

Sinema sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Cinemarine Sinemaları tarafından her yıl Bodrum' da düzenlenen Bodrum Türk Filmleri haftası ödül töreninde Yılmaz Gruda özel ödülü Zafer Algöz'ün olurken yaşam boyu onur ödülleri ise Cinemarine Sinemalarının sahibi Cenk Sezgin ve Manş denizini geçen en genç yüzücümüz Aysu Türkoğlu tarafından Lale Belkıs, Ali Poyrazoğlu ve Fikret Kuşkan'a verildi.

Bu yıl ilk defa verilen "Halikarnas Balıkçısı Özel Ödülü" nü geceye çekimlerden dolayı katılamayan Bodrum'da doğup büyüyen Selahattin Paşalı'ya verildi. Bir video ile geçeye katılan Paşalı'nın ödülünü ise babası aldı.

Ünlü yönetmen Aykut Taşkın ise Halikarnas Balıkçı'sının kitabından yaptığı alıntıların olduğu gösteri oldukça ilgi çekti.

Geceye katılamayan bir çok ünlü isim de videolarıyla ödül törenini renklendirdi. Ünlü yapımcı Saner Ayar, Zafer Algöz ve Tamer Levent gibi isimler yolladıkları teşekkür videolarıyla ödül törenine katılırken, sahnede Ali Poyrazoğlu'nun " beğendiğiniz filmlerde yansımalarınızı görürsünüz kendinizi izleyin" sözü ayakta alkışlandı.

"FİLMLERDEN KORKMAYIN"

Ödül almak için sahneye çıkan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, Neşet Ertaş Filminin yasaklanması hakkında " filmler korkulacak şeyler değildir. Filmler sizleri eğlendiren, hüzünlendiren size keyifli vakit geçirten şeylerdir.

Güzel ülkemde hiçbir kitap, hiçbir şarkı, hiçbir film, hiç bir tiyatro izlenmeden okunmadan yasaklanmasın" dedi.

ATATÜRK FİLMİNİN FRAGMANI CUMHURİYET'İN 100. YILI ŞEREFİNE GÖSTERİLDİ.

RAPÇİ POTE VE SDRK'NIN TEPKİSİ ALKIŞLANDI.

Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği ve satış iptalinin çok gündem olduğu Atatürk filminin fragmanı salonda ayakta alkışlandı. Filminin fragman gösteriminin ardından sahneye çıkıp izin isteyen Pote ve Sdrk Türk Filmleri haftasına özel filmden özel görüntü izni alınamadığını belirtirken "Bir avuç toprağı bizim için vatan yapan Atatürk gibi bir dehanın anlatıldığı filmin evlatlarına özel bir kaç görüntüyü kullanmak için bile "birilerinden" onay alınmak zorunda olunması bizi çok üzüyor.

Tüm dünya liderlerine örnek olan Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyet'ine değil tüm dünyaya mal olmuş bir lider ve başkomutandır.

Böyle önemli bir biografinin iptal edilmesini bir Türk genci olarak kabullenmek çok zor. Ümidimiz bir gün Atamızın fikirlerinin tüm dünya tarafından doğru anlaşılabilmesi ve hiçbir etki altında kalınmadan doğru şekilde anlatılmasıdır.

Biz de Türk gençleri olarak bu konuda üzerimize düşeni her zaman yapmalı, tüm dünyayı Atamızın fikirleriyle aydınlatmalıyız" dedi.