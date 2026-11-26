MHK Başkanı Anthony Taylor, Galatasaray'ın tartışmalı golüne son noktayı koyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHK Başkanı Anthony Taylor, Galatasaray-Samsunspor maçında Lucas Torreira'nın attığı golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Taylor, Abdülkerim'in kalecinin görüş açısını kapattığını ve VAR hakeminin pozisyonu incelemesi gerektiğini vurguladı.
MHK Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Samsunspor karşılaşmasında sarı-kırmızılıların bulduğu ilk golü değerlendirdi.
ANTHONY TAYLOR POZİSYONU YORUMLADI
Anthony Taylor, lider Galatasaray'ın Samsunspor maçında Lucas Torreira ile bulduğu golün ofsayt nedeniyle iptal olması gerektiğini ifade etti.
''GOL KARARI HATALI, OFSAYT OLMALI''
Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, pozisyonla ilgili "Galatasaray'ın attığı golde Abdülkerim kalecinin görüş açısını kapatması nedeniyle kaleci şutun çekildiği an topu göremediği açıkça görülmektedir. Bu nedenle ofsayt verilerek gol iptal edilmeliydi ayrıca VAR'ın hakemi incelemeye davet etmeliydi. Gol kararı hatalı, ofsayt olmalı.'' dedi.