AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Karabağ Zaferi sadece Azerbaycan'ın değil, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin de ötesinde Türk dünyasının kazanılmış en büyük zaferlerinden bir tanesidir." dedi.

Zorlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Karabağ Zafer Günü" programına katıldı.

Programın açılışında konuşan Zorlu, zaferlerin milletlerin kolektif hafızasını oluşturduğunu ve güçlendirdiğini belirterek, zamanla bu hafızanın ortak bilince dönüştüğünü söyledi.

Milletlerin kazandıkları zaferlerden aldıkları özgüvenle geleceklerini inşa ettiklerini anlatan Zorlu, Orhun Kitabeleri'nde yer alan ifadelerin miras bıraktığı anlayışla Malazgirt, İstanbul'un fethi, Çanakkale, Sakarya ve Karabağ Zaferleri'nin elde edildiğini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Karabağ Zaferi sadece Azerbaycan'ın değil, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin de ötesinde Türk dünyasının kazanılmış en büyük zaferlerinden bir tanesidir. Çok şükür bu zaferin ardından Türk dünyasında yeni bir şahlanış, bir uyanış dönemi de başladı." diye konuştu.

"Büyük bir işbirliğini de harekete geçireceğine yürekten inanıyorum"

Zorlu, 2 Kasım 2020'de görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Şuşa'ya bir nefes kadar yakınız" dediğini, bu ifadeyi o dönemde hazırladığı yazıyla kamuoyuna duyurduğunu ve bu anın kendisi için çok önemli olduğunu anlattı.

Kürşad Zorlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olan 10 Kasım'ın Karabağ Zafer Günü ilan edilmek istendiğini ve kendisinin de bunun üzerine Cumhurbaşkanı Aliyev'e bir mektup yazdığını anlattı.

Zorlu, Zafer Günü'nün 8 Kasım olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'de ve bölgesinde önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu zafer, milletimizin bir araya geldiğinde neler yapabileceğini gösteren, son yüzyılın en somut örneklerinden biri olmuştur. Ancak şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu güçlü ve kutlu zaferin ardından bölgemizde barış, refah ve huzur eksenli bir inşa sürecini hep birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle son günlerde Ermenistan'dan gelen açıklamalar, gelişmeler memnuniyet vericidir. İnanıyorum ki bu gelişmeler yaşanırken Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin sarsılmaz birlikteliği bizim için en önemli kıstas ve ölçüt olacaktır. Bölgemizdeki ülkelerin bu yaklaşımları da devam ettiği takdirde, Zengezur Koridoru'nun da hayata geçmesiyle birlikte Orta Koridor'un hızlı bir biçimde güçlenmesi önümüzdeki dönemde Güney Kafkasya'dan Hazar'a, Anadolu'dan Balkanlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Hazar'ın kıyılarına kadar büyük bir işbirliğini de harekete geçireceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA