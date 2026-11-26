Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Irak Sınır Muhafızları, Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolünde bulunan Beşte ve el-Velid sınır kapılarını kapattı.

Irak haber ajansı INA'nın aktardığına göre, ülkenin kuzeyindeki Halepçe kentinde yer alan, IKBY denetimindeki ve İran'a açılan Beşte Sınır Kapısı kapatıldı.

Irak ile Suriye arasındaki, yine IKBY kontrolündeki el-Velid Sınır Kapısı'nın da kapatıldığı bildirildi.

Irak merkezi yönetimi, petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulanan önlemler çerçevesinde, IKBY dahil uluslararası sınır hattı boyunca uzanan tüm gayriresmi sınır geçişlerinin kapatılmaya başlandığını açıklamıştı.

IKBY'deki petrol sahaları ve sınır kapılarının devredilmesi planı

Irak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, daha önce IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığınca verilmesi yönünde talimat iletilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin öngörüldüğünü kaydetmişti.

Numan ayrıca Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içinde bulunan ancak güvenlik bakımından IKBY denetimindeki petrol sahalarının yönetiminin de Irak Petrol Bakanlığına bırakılmasının planlandığını belirtmişti.

Irak hükümetinin bu planlarına IKBY'deki siyasi partiler tepki göstermişti.

Kaynak: AA