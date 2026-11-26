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Kaynarca Belediyesine ait istasyonda çok sayıda hayvanın öldüğüne ilişkin haberlerin ardından harekete geçen kurumlar, hem adli hem de idari süreç başlattı.

İSTASYONDA 20 HAYVAN ÖLDÜ

Kaynarca Belediyesine ait Hayvan Toplama İstasyonunda çok sayıda hayvanın öldüğüne ilişkin haberler üzerine ilgili kurumlar inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde istasyonda 20 hayvanın öldüğü tespit edildi.

3 BELEDİYE PERSONELİ GÖZALTINDA

Ölümlerin belediyenin yürüttüğü bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiası üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü işlem başlattı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi kapsamında adli soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Kaynarca Belediyesinde görevli 3 personel gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haber portallarında Kaynarca Belediyesine ait Hayvan Toplama İstasyonundaki hayvan ölümlerine ilişkin haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. İstasyonda 20 hayvanın öldüğü tespit edilmiştir. Ölümlerin belediye tarafından yürütülen bakım hizmetlerinden kaynaklandığı iddiasına ilişkin Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğünce işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır."

HER HAYVAN İÇİN PARA CEZASI

Valilik açıklamasında, ölen her hayvan için belediyeye idari para cezası uygulanması için Kaynarca Kaymakamlığınca işlem başlatıldığı da bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı