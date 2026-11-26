ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, yüksekten düşmeye bağlı iş kazalarında yılda yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ev sahipliğinde 'Yüksekte Güvenli Çalışma: Farkındalık Buluşmaları' isimli program düzenlendi. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü Erhan Taylan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kızılırmak katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, iş sağlığı ve güvenliğin sadece inşaat sektörüyle sınırlı olmadığını söyledi. Alpkan, "Türkiye'de de olduğu gibi kalp ve damar sağlığı, ölümlerin üçte birini temsil ediyor. Yüksekten düşmeye baktığımızda hakikaten çok büyük rakamlara ulaşıyor. Bu da sadece inşaat sektöründe değil, yer altı madeninde bile yüksekten düşmeye dayalı ölümler söz konusu olabiliyor. Bazen iş baskısı, bazen koruyucu ekipman kullanmamak, bazen o işi aslında uzmanının yapmamasından kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Yılda 700 bin küsur kazadan sadece 1500-2 bin kişi vefat edince, 'Bana bir şey olmaz' inancımız olduğu için daha çok kaza geçirme tecrübemiz, daha çok tedbir almak yerine daha az tedbir almaya itebiliyor" ifadelerini kullandı.

'REHBERLİK TARAFINI ÖNEMSİYORUM'

İş sağlığı ve güvenliği kültürü eğitimlerine değinen Alpkan, "Milli Eğitim Bakanlığı, bu dönem ortaokul seviyesinde ders müfredatına bu konu ile ilgili çok güzel üniteler kazandırmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na çabalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Başka sebeplerden dolayı işçileri karşımıza alıyorsak, iş güvenliği kültürünü benimsememe konusunda da işverenin bir yaptırımı, en azından ikna edebilecek aracı olması lazım. Çünkü bunu görmezden geldiğinizde bir kaza olduğunda, birinci sorumluluk işverenin. 2012'de yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu aslında çok önemli bir mevzuat. Fakat onun tam olarak bütün hükümleriyle kamuda hayata geçmesi son 1-2 senedir gerçekleştirilebildi. Artık bütün işletmeler bu kanunu uygulamak durumunda. Ankara Sanayi Odası'ndan istirhamım bu konuya dikkat etmeleri. Tabi ki bu konuda direkt yaptırımlar var ama Sayın Başkanımızın söylediği gibi rehberlik tarafını da çok önemsiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı