Bodrum Antik Tiyatro'da Barış Konseri

Bodrum Belediyesi tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dünya halklarının barışa ihtiyacı var. Savaşlardan kimseye bir fayda yok. Çatışmalardan, terörden hiç kimseye fayda yok. Ayrıştırmadan, uzaklaştırmadan ilk önce kendi iç barışımızı sağlamak zorundayız. Bunu yerelden başarabiliriz. Mahallemizde, sokağımızda, ilimizde, ilçemizde sonra ülkemizde… ve ülkemizdeki barışı tüm dünyaya sirayet ettirebiliriz" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2007 yılında kurulan, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ve şefliğini Yılmaz Özfırat'ın gerçekleştirdiği, 3 semavi dine ve 6 farklı mezhebe sahip sanatçılardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.

Konserde Şef Yılmaz Özfırat'ın yönetiminde dostluk ve barış şarkıları seslendirildi. Etkinliğe; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Meclis Üyesi ve Koordinatör Emel Çakaloğlu da katıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde 7 sanatçısı enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun şefi Yılmaz Özfırat, konserde Bodrum Belediyesi'ne ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederken şunları söyledi:

"Buradan yardımlar toplandı, belediyeden personeller Hatay'a gittiler. Orada çizmelerini giydiler. Temizlik işçisinden psikoloğuna kadar belediyede ne kadar imkan varsa oraya aktardılar ve oradaki o yaraları sarmaya çalıştılar. Bunun da bir mimarı var ve bizim yaralarımıza da merhem oldu. O kişi de Ahmet Başkandır. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve kocaman bir alkış istiyorum."

Hatay'da görev alan belediye personellerini sahneye çağıran Şef Özfırat, onların nezdinde bütün belediye personeline teşekkür etti.

Konserde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremde yapılan çalışmalara değinirken şunları söyledi:

"Biz Bodrum halkının vicdanını temsil ediyoruz. O yüzden Hatay, İskenderun, Malatya'da, tüm bölgede Bodrum halkının kadirşinas, hayırsever, yardımsever duygularını hayata geçirmeye çalıştık. Tabii ki bu güzel kardeşlerimle ve Bodrum gönüllüleriyle beraber. Ne mutlu ki sizlerden bugün bu güzel sözleri duyuyoruz. İnanın bütün verdiğimiz emek, ter, yorgunluk ve mücadelenin şu anda hepsi geçti. Yeni bir enerjiyle belki de yeni mücadelelere devam edeceğiz. Yılmaz'a bu güzel sözleri için teşekkür ediyorum.

"YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Bodrum binlerce yıldır sürdürdüğü medeniyet geleneğiyle, kültürüyle, tarihiyle, doğasıyla, siz değerli Bodrumluların buradaki varlığıyla muhteşem bir coğrafya. O yüzden Bodrum'a çok yakışan bir etkinlik oluyor. Medeniyetler dediğimizde Bodrum da bu medeniyetlerin en önemli temsilcisi. Biz yaşadığımız topraklarla gurur duyuyoruz. Anadolu topraklarıyla gurur duyuyoruz. Dinleriyle, mezhepleriyle, etik kimlikleriyle hepsi bizim zenginliğimiz. Hepsine saygı duyuyoruz.

"BARIŞ İÇİN, DEMOKRASİ İÇİN, ÖZGÜRLÜK İÇİN BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ ADIMLARDIR"

Geçtiğimiz hafta 25 Ağustos'ta Kos Adasında, Kos Belediyesi ile ortak bir etkinlik düzenledik. Yunan, Türk, Rum ezgileri birlikte yankılandı. İstanköy'de meydanda çok güzel bir konser oldu. Ardından bütün halklar kaynaştı. Barış için, demokrasi için, özgürlük için bunlar çok önemli adımlardır.

"DÜNYA HALKLARININ BARIŞA İHTİYACI VAR"

Dünya halklarının barışa ihtiyacı var. Savaşlardan kimseye bir fayda yok. Çatışmalardan, terörden hiç kimseye fayda yok. Ayrıştırmadan, uzaklaştırmadan ilk önce kendi iç barışımızı sağlamak zorundayız. Bunu yerelden başarabiliriz. Mahallemizde, sokağımızda, ilimizde, ilçemizde sonra ülkemizde… ve ülkemizdeki barışı tüm dünyaya sirayet ettirebiliriz."

Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyerek demokrasi, kardeşlik ve dostluğu devam ettirmelerinin gerekliliğine de vurgu yapan Aras, Venizelos ile Ulu Önder Atatürk'ün arasındaki dostluğu ve Venizolos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini belirterek Atatürk'ün bıraktığı mirası devam ettireceklerini söyledi.