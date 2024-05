Türkiye Kültür Yolu Festivali Türkiye'nin uluslararası bir markası haline geldi

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'da 1-9 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 'Kültür Yolu Festivali'nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın lansmanını yaptı. Toplantıya, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Lansmanda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olarak Türkiye'nin uluslararası bir markası olduğunu söyledi. Ersoy, "Arkeolojiden gastronomiye, geleneksel sanatlardan dijital enstalasyonlara, konserlerden sergilere kültür-sanat adına ne varsa tek bir çatı altında topladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali ise dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olarak artık Türkiye'nin uluslararası bir markasıdır" diye konuştu.

'4 YILDIR HER YAŞ VE TARZA HİTAP EDEN BİR FESTİVAL DÜZENLİYORUZ'

Yapılan etkinliğin 4 yıldır her yaşa ve tarza hitap ettiğini açıklayan Bakan Ersoy, "2021 yılından itibaren tam 4 yıldır her yaş ve kesimden insanımıza, her tarzda ilgi ve beğeniye hitap eden; herkesin kendisi için ve kendisinden bir şeyler bulabileceği bir festival düzenliyoruz. 1-9 Haziran tarihleri arasında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet duraklarından çocuk etkinliklerine; tiyatro, opera, bale ve sinema temsil ve gösterimlerine uzanan 9 günlük bir kültür-sanat şöleni Bursalılarla buluşacak. Yaklaşık bin sanatçımızın performans, eser ve gösterilerini içeren 500'e yakın etkinlik ile bu festivalde eğlenmekten öğrenmeye farklı deneyimler yaşanacak" ifadelerini kullandı.

'YOK YOK DİYEBİLECEĞİMİZ BİR FESTİVAL OLACAK'

Konuşmasında, düzenlenecek festivaller ile her alandan çeşitli etkinlikler olacağını belirten Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatla ilgili insanlarımızın, özellikle çocuk ve gençlerimizin heves ve meraklarının bu çatı altında bir karşılık bulmasını; izlerini takip ettikleri insanların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalarını istiyoruz. Düzenlenecek konferanslarında zengin ve derin bir sohbetin kapılarını açacağız. Bütün vatandaşlarımızın bilgiye, öğrenmeye, paylaşmaya ve anlamaya meyleden bu sohbetlerin keyfini çıkarmasını diliyorum. Sevgi Evleri ve huzurevi sakinlerimizi 7 farklı sinema salonunda gerçekleştireceğimiz film gösterimlerinde ağırlayacağız. Sözün özü; 'Yok yok' diyebileceğimiz bir festival olacak" dedi.

'SINAV STRESİNİ ATMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİ BEKLİYORUZ'

Sınav stresini atmak isteyen öğrencilerin bu festivallere katılmasını öneren Bakan Ersoy, "Özellikle 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sınavı ile 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası genç kardeşlerimi bu yoğun temponun stresini atmak için konserlere bekliyorum. 2 Haziran akşamı Norm Ender, 9 Haziran'da ise Oğuzhan Koç, Yunuseli Havaalanı'nda olacaklar. Bu vesileyle şimdiden sınavlara girecek bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Yunuseli dışında farklı sahnelerde de halk müziğinden tasavvuf musikisine kadar farklı nice ses ve nağme Bursa'da yankılanacak. Ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı koro ve topluluklar da festivalimizde sahne alacaklar. Müziğin çeşitliliğine; resimden fotoğrafa, el sanatlarından arkeolojiye uzanan sergilerimizin çeşitliliği eşlik edecek" diye konuştu.

'İSRAİL, İNSANLIK TARİHİNİN UTANÇ SİLSİLESİNİN PARÇASI OLMAKTAN KURTULAMAYACAK'

Bakan Ersoy, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Kendisi de İsrail'in bir suikastı sonucu hayatını kaybeden usta karikatür sanatçısı merhum Naci El Ali'nin, Filistin'in özgürlük mücadelesinde bir simge haline gelen çocuk karakteri 'Hanzala' sergisi Türk İslam Eserleri Müzesi'nde olacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Halil Necipoğlu ile 'İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konseri' gerçekleştirilecek. Hüdavendigar Parkı Yazlık Sinema 'Büyük Gelen Palto' filminin gösterimine ev sahipliği yapacak. Ayrıca filmin yönetmeni Nevres Ebu Salih ile Rıza Oylum'un katılacağı 'Bir Film Bir Yönetmen-Filistin Sineması Üzerine' söyleşisi düzenlenecek. Bu etkinliklerin her biri çok değerli, çok önemli. Yaşanan kıyıma, insanlık suçlarına, bunların süregeldiği onlarca yıllık tarihe dair lütfen hafızamızı taze ve güçlü tutalım. Bu etkinlikleri her şeyden önce bu amaca hizmet edecek bir hatırlatıcı olarak görün. İsrail, insanlık tarihinin utanç silsilesinin bir parçası olmaktan kurtulamayacak."