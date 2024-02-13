Bakan Ersoy: "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık. 100 kütüphaneyi tamamlayarak yeniden inşa ettik veya yapılandırarak hayatımıza geçirdik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Gezici Kütüphane Uğurlama Töreni'ne katıldı. Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çankırı, Kars, Samsun, Tokat, Tunceli ve Zonguldak illerinde kitapseverlerle buluşacak 10 gezici kütüphane Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan hareket etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin her noktasına kültür merkezleri inşa ederek kültür ve sanata vatandaşların erişimini sağlamak gerekli altyapıyı Türkiye'nin dört bir yanında oluşturduğunu söyledi. Bakan Ersoy, vatandaşların yerleşik kütüphanelere ulaşmakta zorlandıkları noktaya ulaşabilmeleri amacıyla gezici kütüphane çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, son 5 yılda kütüphanecilik vizyonunu geliştirerek yeni projeleri kütüphanecilik alanında hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık"

Türkiye'deki kütüphane sayısının bin 296 ulaştığını sözlerine ekleyen Ersoy, 5 yıllık dönemde 300 yeni kütüphanenin inşa edilerek vatandaşların kullanımına açıldığını belirterek, "Yeni konsept kütüphanelerimiz de bu 5 yıllık dönemde vatandaşlarımızın kullanımı açıyoruz. Biliyorsunuz alışveriş merkezlerinde, dağlarda, havalimanlarında ve okullarda kütüphaneler yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklar ve bebekler için çocukla bebek kütüphanelerin de bu dönemde hayata geçirmeye başladık. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık. 100 kütüphaneyi tamamlayarak yeniden inşa ettik veya yapılandırarak hayatımıza geçirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, yapay zeka destekli 100 akıllı kütüphanenin vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Yapay zeka destekli 100 akıllı kütüphane vatandaşların kullanımına sunulacak

Aklı kütüphane konseptinin aşamalı bir şekilde bütün kütüphanelere yayılacağını sözlerine ekleyen Ersoy, "Özellikle yerleşik kütüphanelere ulaşmakta zorluk çeken vatandaşımızı da kültürle tanışmalarını sağlayabilmek, kütüphanelerden yararlanabilmeleri sağlamak için bu gördüğünüz gezici kütüphaneleri son zamanlarda hızlandırdık. Küçük çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın kitapla tanışmasını sağlamak. Özellikle küçük çocuklarımızın küçük yaşta gençken kitapla tanışmalarını sağlamak, okuma sevgisini onlara aşılamak ve hızlı bir şekilde onlara kütüphane üyesi yaparak bundan sonraki hayatlarında bilgiye rahat ulaşımını sağlamak. Gezici kütüphanelerimiz 6 Şubat depremi sırasında çok önemli işlemler gördük. Biliyorsunuz, deprem sırasında 48 tane gezici kütüphanemizi deprem bölgesine gönderdik ve özellikle uzman psikolog desteği gereken noktalarda uzmanlar bulundurduk. Hem psikolog desteği verdiler. Gittikleri yerlerde hem kültürel faaliyetler olsun ve 45 binden fazla etkinlikler gerçekleştirdikleri 700 bin vatandaşımızın gezici kütüphanelerden yararlanmalarını sağladılar. Yine deprem bölgesinde 17 noktada 17 bölgede yeni kütüphane inşa çalışmalarını başlattık" diye konuştu.