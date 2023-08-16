Atatürk'ün restore edilmiş video kayıtları izleyicilere sunuldu

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arşivinde yer alan restore edilmiş video kayıtları, Bakanlığın 'Film Mirasım' web sitesinden izleyicilere sunuldu. Atatürk'ün 1923 ile 1937 yılları arasında çekilmiş görüntüleri, restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Film Mirasım' adlı web sitesinden izleyicilere sunuldu. Klip haline getirilen görüntülerde, Atatürk'ün 1923'te İzmir'de Latife Hanım ile beraberken çekilmiş videosu, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Konya, Bursa, Adana, Kayseri, Tunceli gezileri ile kendisini ziyaret eden İngiltere Kralı 8'nci Edward, İran Şahı Rıza Pehlevi, ABD Büyükelçisi Joseph Grew ile görüşmeleri ve 29 Ekim 1933'te düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çekilmiş görüntüler yer aldı. 'Film Mirasım' sitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından web sitesi ve mobil uygulama olarak hizmete sunuldu. Bugüne kadar 8 milyon etkileşime ulaşılan sitede, Atatürk'ün az bilinen arşivlik görüntülerinden, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar pek çok tarihi film kaydı olmak üzere 911 belge film bulunuyor.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arşivinde yer alan restore edilmiş video kayıtları, Bakanlığın 'Film Mirasım' web sitesinden izleyicilere sunuldu.

Atatürk'ün 1923 ile 1937 yılları arasında çekilmiş görüntüleri, restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Film Mirasım' adlı web sitesinden izleyicilere sunuldu. Klip haline getirilen görüntülerde, Atatürk'ün 1923'te İzmir'de Latife Hanım ile beraberken çekilmiş videosu, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Konya, Bursa, Adana, Kayseri, Tunceli gezileri ile kendisini ziyaret eden İngiltere Kralı 8'nci Edward, İran Şahı Rıza Pehlevi, ABD Büyükelçisi Joseph Grew ile görüşmeleri ve 29 Ekim 1933'te düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çekilmiş görüntüler yer aldı.

'Film Mirasım' sitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından web sitesi ve mobil uygulama olarak hizmete sunuldu. Bugüne kadar 8 milyon etkileşime ulaşılan sitede, Atatürk'ün az bilinen arşivlik görüntülerinden, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar pek çok tarihi film kaydı olmak üzere 911 belge film bulunuyor.