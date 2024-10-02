Ankara'da Neşet Ertaş Anma Programı Büyük Katılımla Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Kırşehirliler Vakfı tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Anma Programı büyük katılım ve coşkuyla gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özaslan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehirli bürokrat ve siyasetçilerin katılım sağladığı "Kırşehirliler Vakfı Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Anma Programı" gecesinde, Kırşehir kültürünü yansıtan Kırşehir Belediyesi Abdallar Müzik Topluluğu yanı sıra Hulusi Gökmeşe, Elif Buse Doğan ve Özgür Can Çoban sırası ile sahne aldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Kırşehirliler Vakfının Genel Başkanı Tuncay Tekay, Göreve geldiği günden bugüne kadar Kırşehirliler verdiği destek dolayısı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Kadirşinas Türk milleti, kendini asaletle hizmet edenleri hiçbir zaman unutmamıştır ve unutmayacaktır. Büyük usta Neşet Ertaş'ı ebediyete uğurlandığımız 12 yılın sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Neşet Ertaş, aramızdan ayrıldıktan sonra onun ne büyük bir sanatçı olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlamaya ve görmeye başladık. Aramızda olmadığı halde ülkesine ve milletine hizmet etmeye hala devam etmektedir.

Neşet Ertaş ile birçok ortak özelliğini gözlemlediğimiz değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a, gerek anma programına verdiği destekten, gerek ise Kırşehirliler Vakfı'na verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde programımıza desteklerini esirgemeyen Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan'a da şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

"Neşet Ertaş'ın ustalığını gelecek kuşaklara iletmek için destek olacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan ile birlikte etkinliğe katılarak katılımcıları selamladı.

Yavaş, etkinlikte yaptığı konuşmada; 'Başkanımızla birkaç yıldır Neşet Ertaş ustayı anma toplantıları yapıyoruz. Onun ustalığını gelecek kuşaklara iletecek, kültürü yaşatacak şekilde başkanımıza destek olacağız' ifadelerini kullandı.

"Türküler saraylardan çıkmaz. Neşet Ertaş Anadolu'nun çığlığını dünyaya yaydı"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu ise "Neşet Ertaş, sadece saz ve söz sanatçısı değil, topluma verilen bir mesajdı. Kendisi devlet sanatçısı değil, halkın sanatçısı olmak istediğini söylemişti. Çünkü türküler saraylardan çıkmaz. Üstadımız Anadolu'nun çığlığını dünyaya yaydı. Yanlış giden şeyleri sözleriyle, türküleriyle dile getirdi" diye konuştu.