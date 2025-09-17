Anadolu'nun tapusu burada alındı! 849 yıldır kayıp olan Miryekefalon Kalesi'nin yeri bulundu

Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasını perçinleyen 1176 Miryokefalon Zaferi'nin 849'uncu yıl dönümü anma programı Delikliçınar Meydanı'nda düzenlendi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan üç büyük tarihi dönemeçten bahsederek, 1071 Malazgirt Zaferi, 1176 Miryokefalon Zaferi ve Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet'in ilanına giden süreci hatırlattı. Düzenlenen programda Çivril'de bilimsel çalışmaları yürüten Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Murat Keçiş, Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, Prof. Dr. Hasan Kara, Prof. Dr. Tülay Metin, Doç. Dr. İbrahim Balık, Yazar Münir Sayhan ve Araştırmacı Hasan Gümüş katıldı.

MİRYEKEFALON KALESİ'NİN YERİ YÜZDE 99 TESPİT EDİLDİ

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Miryokefalon savaşının yıl dönümü kutlandığını belirten Doç. Dr. İbrahim Balık, "İnşallah kayıp olan ve savaşın yerinin tartışılmasına neden olan Miryekefalon Kalesi'ni yüzde 99 ihtimalle bulmuş sayılırız. Yüzeyde keşfederek elde ettik ve sırada yerin altındaki bilimsel sonuçlar kaldı. Bütün Türkiye kamuoyuna bildireceğiz" dedi.

ANADOLU TARİHİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN SAVAŞ

Miryekefalon Kalesi ile ilgili olarak bilimsel çalışmaları yürüten uzmanlar adına ortak bildiriyi okuyan Doç. Dr. İbrahim Balık, "Türk tarihinin en önemli zaferlerinden birisi olan Miryokefalon Savaşının yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Bundan 849 yıl önce Bizans İmparatoru Manuel Komnenos ile Türkiye Selçuklu sultanı II. Kılıç Arslan, 17 Eylül 1176 tarihinde Çivril ilçemiz sınırları içerisindeki Kufi Vadisinde karşı karşıya geldi. Bu savaşta bölge Türkmenlerinin üstün gayretleri ve II. Kılıç Arslan'ın dahiyane stratejileri ile Bizans ordusu büyük oranda imha edildi. 26 Ağustos 1071 tarihinde kazanılan Malazgirt Zaferinden yaklaşık 100 yıl sonra elde edilen bu ikinci büyük zafer ile Anadolu tarihinin seyri değişmiştir. Malazgirt Zaferi ile başlayan Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu vatanlaştırma süreci, Miryokefalon Zaferi ile nihayete ermiş ve Anadolu toprakları Türkün ebedi vatanı haline gelmiştir" diye konuştu.

"BU ZAFER İLE ANADOLU'NUN EBEDİ TÜRK YURDU OLDUĞU TEYİT EDİLMİŞTİR"

Aynı zamanda savaş hakkında bilgileri aktaran Doç. Dr. İbrahim Balık, "Miryokefalon Zaferi, bu büyük önemine rağmen ne yazık ki Türkiye'nin gündeminde hep farklı bir yönü ile yer edinmiştir. Bu savaşın yerinin neresi olduğu, nerede ise yüz yıldır devam eden bu münazaralara zaman zaman güncel politik yaklaşımlar ya da yerel algılar sebebiyle tam bir karmaşa ve kaosa dönüşmüştür. Artık bu konudaki gayr-ı ilmi söylem ve tutumların bir kenara konulması, konunun tamamen tarih biliminin kendi metodolojisi çerçevesinde değerlendirilip incelenmesinin vakti gelmiştir. Miryokefalon Savaş alanı olarak öngörülen yerlerden birisi olan Çivril Kufi Vadisi ile ilgili görüşler uzun süreden beri akademik düzeyde konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. Konu ile yapılan her çalışma çok kıymetlidir ve tarihimizin en önemli askeri başarılarından birisi olan Miryokefalon Zaferinin doğru anlaşılabilmesi için büyük katkı sağlamaktadır. Nitekim bizler, dönemin kaynakları üzerinde yaptığımız çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde Manuel Komnenos ile II. Kılıç Arslan arasındaki bu büyük savaşın Çivril Kufi Vadisinde olduğu kanaatine ulaşmış bulunuyoruz. Nitekim bu konudaki bilimsel yayınlarımız ile de bunu ortaya koymuş durumdayız. Honaz'dan hareket eden Bizans ordusu Kaklık'tan itibaren bölge Türkmenlerinin yoğun baskısı altında ilerleyişine devam etmiş ve Subleon (Çivril-Gümüşsu) kalesine varmıştır. Burada gerekli lojistik desteği temin eden Manuel Komnenos, en kestirme ve ulaşımı en uygun yer olan Kufi Vadisini takip ederek Sandıklı'ya varmak ve buradan da Akşehir yolu ile Konya'ya ulaşmak niyeti ile hareket etmiştir. İmparatorun yol güzergahını önceden kestiren 2. Kılıç Arslan, Kufi Vadisinin topoğrafik yapısını çok iyi değerlendirmiş, uyguladığı pusu taktiği ile Bizans ordusunu ağır bir mağlubiyete uğratmıştır. Bu zafer ile Anadolu'nun yaklaşık yüz yıldan beridir devam eden vatanlaşma süreci tamamlanmış ve bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğu teyit edilmiştir. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi kendi imkanları çerçevesinde bu zaferin kutlanması ile ilgili değişik etkinlikler yapmaktadır. Ancak Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Miryokefalon Zaferinin yıl dönümü kutlamalarının daha görkemli şekilde yapılması en büyük arzumuzdur. Özellikle bu zaferinin kazanıldığı yer olan Denizli'de hem devlet hem siyaset hem de sivil toplum kuruluşları nezdinde konuya ilgi gösterilmesi ve şehirde bir gündem oluşturması, daha geniş katılımlı törenlerle kutlanması oldukça önemlidir. Miryokefalon Zaferi kutlamaları, Denizli'de yerel bir bayram havasına dönüştürülebilmelidir. Bunun için bütün yetki ve sorumluluk sahiplerinin, elini taşın altına sokması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun bir adım ilerisi olarak da tarihimizin en önemli zaferlerinden birisi olan ve hem Türk Tarihi hem de Türkiye Tarihi için oldukça büyük sonuçlar doğuran Malazgirt Zaferinin kutlama etkinliklerinde olduğu gibi devletimizin en üst düzeyde Miryokefalon Zaferi kutlamalarına da ilgi göstermesi ve destek vermesini temenni ediyoruz. Çünkü Malazgirt ile Anadolu'ya yerleşmeye başlayan Türkler, Miryokefalon ile bu toprakların tapusunu almıştır. Özellikle 2026 yılındaki etkinlik ve kutlamaların zaferin 850. Yılı olması münasebetiyle beklenen yoğunlukta gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Anadolu'yu Türkiye yapan Miryokefalon Zaferimizin 849. yıl dönümü kutlu olsun. Milletçe her alanda daha nice büyük zaferlere ulaşmamıza vesile olması temennisi ile hepinize saygılarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"10 YILDIR YAPILAN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN BULUNDU"

10 yıldır bölgede çalışmaların yürütüldüğünü ve savaşın yerinin tartışma sebebi olan Miryekefalon Kalesinin yüzde 99 ihtimalle bulunduğunu dile getiren Doç. Dr. İbrahim Balık, "Son 10 yıldır Miryokefalon Savaşına ayırdık. Hemen hemen her yaz döneminin büyük bir kısmı orada geçiriyoruz. Önemli keşiflere ulaştık. 1 ay içinde sahada çekimler yaparak daha ayrıntılı anlatacağız. 1176 derneği ile beraber yoğun çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kayıp olan ve savaşın yerinin tartışılmasına neden olan Miryekefalon Kalesini yüzde 99 ihtimalle bulmuş sayılırız. Yüzeyde keşifler elde ettik ve sırada yerin altındaki bilimsel sonuçlar kaldı. Bütün Türkiye kamuoyuna bildireceğiz" dedi.

"BU VATANI BİZE CANLARIYLA EMANET EDEN KAHRAMANLARA BORÇLUYUZ"

Cumhuriyetin, herkesin liyakatiyle ülke yönetiminde söz sahibi olabilmesini sağladığına vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu ise "Bugün Serinhisar'dan çıkmış birinin bir hanedana bağlı olmadan belediye başkanı olabilmesi, bu cumhuriyetin bizlere en büyük armağanıdır. En büyük borcumuz da bu mirasa sahip çıkarak çalışmaktır" dedi. Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını "Miryokefalon Zaferinin yıldönümü hepimize kutlu olsun. Bu vatan için canını vermekten çekinmeyenlere olan borcumuzu, en azından çalışarak, adaletle ve bu toprakların hakkını koruyarak ödeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.

FOTOĞRAF SERGİSİ DE AÇILDI

Törenin ardından "Çivril Miryokefalon Zaferi" konulu fotoğraf sergisi açıldı ve Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda bir panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. İbrahim Balık yaparken, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Levent Kayapınar, Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, Prof. Dr. Murat Keçiş ve Dr. Öğr. Üyesi Selim Kaya zaferin tarihi önemini anlattı. Öte yandan Kutlama programı, Çivril Cumhuriyet meydanında bu akşam (17 Eylül Çarşamba) saat 20.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sanatçılarının vereceği halk konseri ile sona erecek. Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen anma programına Başkan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Başkanvekili Ali Marım, Çivril Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Genç, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.