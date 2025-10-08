Altın Portakal'da Filistin film seçkisi

TÜRKİYE'nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62'nci kez düzenlenecek. 'Kalpten' temalı 24 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasındaki festivalde Filistin'deki katliama dikkat çekmek için 'Sınırlardan Sınırsızlığa' başlıklı Filistin temalı filmler gösterime girecek.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenecek festivalin içeriğine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Ömer Vargı, onur ödülü sahipleri Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen, Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve ANSET Genel Müdürü Vahdet Narin'in katılımıyla basın toplantısı yapıldı. Bu yıl festivalde Filistin'deki katliama dikkat çekmek amacıyla 'Sınırlardan Sınırsızlığa' başlıklı özel bir film gösterimi olacak. Filistin katliamını anlatan filmler ve uluslararası jüride Filistinli yönetmen bulunacak.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya'nın kültürel kimliğinin simgesi, sinemanın kalbi, Türkiye'nin en köklü, dünyanın sayılı film festivallerinden biri olduğunu söyleyen Büşra Özdemir, Altın Portakal'ın 1964'ten bu yana nice ustaları, genç yetenekleri, cesur hikayeleri ve özgün bakış açılarını sahnesinde ağırladığını ve Türk sinemasının gelişiminde öncü rol üstlendiğini söyledi.

ONUR VE EMEK ÖDÜLLERİ

Bu yılki festivalin onur ve emek ödüllerini alan isimleri de açıklayan Büşra Özdemir, "Settar Tanrıöğen ve Serap Aksoy'a onur ödülü, ayrıca sinemaya verdiği eşsiz emeklerden ötürü de Feride Çiçekoğlu'na emek ödülü takdim edilecek. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festival komitemiz, yurt içi ve yurt dışında ülkemizi temsil eden genç sinemacılarımızın başarılarını taçlandırmak ve onları cesaretlendirmek adına Merve Dizdar, Selahattin Paşalı ve Cansu Baydar başarı ödüllerine layık görülmüşlerdir. Geleceğin ustaları olan sinemamızın gençlerini de yürekten kutluyorum" dedi.

ÖDÜL DESTEĞİ 9 MİLYON TL

Bu yıl da sinema okulları öğrenci filmleri yarışması bulunacağını belirten Özdemir, geçen yıl kazananlara verilen 6,2 milyon TL ödül desteğinin 9 milyon TL'ye çıkartıldığını açıkladı. Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki temasının 'Kalpten' sözcüğü olduğunu da söyleyen Özdemir, "Bu festivalde sadece filmleri değil, insanı, duyguyu ve vicdanı selamlıyoruz. Barışı, özgürlüğü, adaleti kalpten selamlıyoruz. Filistin'de zulüm gören Filistin halkını, Gazze'ye yardım götürmek isteyen 'SUMUD' gönüllülerini kalpten selamlıyoruz. Kalpten üreten sanatçılara, kalpten hisseden seyircilere, kalpten inanan herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; sanatın iyileştirici gücü, en çok kalpten gelen işlerde saklıdır" diye konuştu.

FESTİVAL AÇILIŞ GÜNÜ, MUHİTTİN BÖCEK'İN DOĞUM GÜNÜ

Festival içeriğine ilişkin tutuklu Muhittin Böcek ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Özdemir, "25 Ekim Muhittin başkanımızın doğum günü biliyorsunuz. Biz bu yıl kalptenle çıktık. Aslında konuşmamda da anlatmak istedim. Birçok duygu dile getiremediğimiz, bastırdığımız, acısını yaşadığımız ya da umut ettiğimiz duygularımız yüreğimizde. İşte o yüreğimizdeki bütün duyguları biz bu sene kalpten aktarmak istiyoruz. Açılış günümüz başkanımızın doğum günü. Evet orada bir hazırlığımız var. Keşke sürpriz olsaydı. Tüm davetlilerle birlikte bir organizasyonumuz tabi ki olacak. Ama o bizde kalsın. O güne planladık" dedi. Özdemir'in bu sözleri sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, "Başkanım belki Muhittin başkanımız o güne aramızda olur. En kısa sürede aramızda olacağına da inancımız var" dedi.

SİNEMADA DEĞİŞİM

Festivallerin önemi ve sinemada çok büyük bir değişim yaşandığından bahseden Jüri Başkanı Ömer Vargı, "Bütün dünyada çok büyük değişim var bu konuda, bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Sinemada mı seyredilecek filmler bundan sonra nerede seyredilecek bilemiyoruz. Sadece evlerde televizyonda mı, sadece telefonda mı? Ama önemli değil. Böyle bir festivalin ömrünü sürdürebiliyor olması ne olursa olsun gelecekte de sinemanın var olabileceğinin çabası içinde olduğunu gösterir. Onun için çok önemsiyorum bu durumu" dedi.

FİLİSTİN FİLMLERİ SEÇKİSİ

Dünyada çok anormal şeylerin yaşandığı, 2'nci Dünya Savaşı'ndan beri görülmeyen bir vahşetin, katliamın, insan ölümlerinin yaşandığı bir Filistin olduğuna dikkati çeken Vargı, "En azından bu festivalde bir Filistin filmleri seçkisinin olması bizlerin de bu işin içinde katkısı olmasını sağlayacaktır. Keşke bütün ülkede çok daha fazlasını yapabilsek. Birçok Avrupalı ülke, İsrail'in yanında olduğunu düşündüğümüz birçok Avrupa ülkesinde insanlar bu konuda çok daha fazla şey yapıyor" diye konuştu.

FİLİSTİN ÇAĞRISI

Onur ödülü almanın bir oyuncunun kariyerinin taçlandırılması gibi geldiğini söyleyen Serap Aksoy, "Geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntıların, zorlukların, olumlu-olumsuz bütün anıların yeniden hatırlanmasına sebep oluyor. Hoş bir duygu yani. Bu vesileyle ben de haykırmak istiyorum ki, dünya uluslararası hukuku ve insancıl hukuku başarısızlığa uğramıştır. Çünkü Filistin'de yaşanan soykırım büyük bir insanlık suçudur. Bu suç işlenmeye hala devam etmektedir. Yeter artık bu bombalar sussun, çocuklar, hayvanlar ölmesin. Açgözlülük ve sevgisizlik bitsin istiyoruz" dedi.

Onur ödülü sahibi Settar Tanrıöğen ise "Bu onur ödülü gerçekten benim için çok değerli. Çok teşekkür ediyorum bana verildiği için. Söylenecek çok şey var ama burada çok fazla lafı uzatmak istemiyorum" diye konuştu.

70 FİLM İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Festivalde bu yıl yerli ve yabancı 104 filmin sinemaseverle beraber olacağını belirten Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz, "Festivalin klasikleşen bölümleri Ulusal Uzun Metraj Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Yarışması, Kısa Film ve Belgesel Film Yarışması, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması toplam 52 filmin ilk kez izleyici karşısına çıkacağız. Festivalin web sitesinde bütün seçki filmlerine detaylı ulaşılabiliyor. Yarışma filmleri dışında departmanlarımız 52 yerli yabancı filmin programlamasını da yaparak sinemaseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Altın Portakal bir ilke olarak filmlerin Türkiye'ye ilk gösterimi olma özelliğini taşımasına gayret gösteriyor. Bu yıl da programda olan 104 filmin 70'i Antalya sinema perdeleri aracılığıyla Türkiye'de ilk kez gösterilecek" dedi.

1993 YAPIMI 'AMERİKALI' FİLMİ DİJİTALE AKTARILDI

Cansel Tuncer, 25 Ekim'de açılış kortejine tüm Antalyalıları davet ederek, geçen yıl hayatını kaybeden Türk sinemamızın büyük değeri, daha önce festivalin onur ödülünü de alan Şerif Gören'in 1993 yılı yapımı, başrollerinde Şener Şen ve Lale Mansur'un olduğu 'Amerikalı' filmini, negatif film kopyasından dijital versiyonuna aktardıkları ve Türk sinema arşivine Şerif Gören'in bu önemli eserini kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Tuncer, "32 yıl önce sinemalarda vizyona çıktığında milyonlarca bilet satışına imza atan öncü filmlerden biri olan Amerikalı filminin dijital kopyasını Antalyalılar ve sinemaseverler festivalimizde seyretme şansına sahip olacak" dedi.

BİLET FİYATLARI 10 VE 20 TL

Bu yıl da büyük acıların çekildiği Filistin'e kayıtsız kalınmadığını belirten Tuncer, "Festivalimiz ve bölge sinemacılarına, onların son dönem yapıtlarına yer verdiği 'Sınırlardan Sınırsızlığa' bölümünü sinema severlerimizle buluşturacağız. Bu yıl eylül başında gerçekleşen Venedik Film Festivali'nde büyük ses getiren Hind Rajab'ın sesi, The Voice of Hind Rajab'ın da olduğu seçkide toplam 5 filmimizi bu bölümümüzde göstermeyi planlıyoruz. Bu yıl bilet fiyatlarımızı 10 lira ve 20 lira olarak belirledik. Öğrencilerimiz için 10 lira, tam bilet fiyatımız 20 lira olarak yine sembolik belirledik" diye konuştu.

AVRUPA'DA İLK 20 İÇİNDE

Altın Portakal'ın Türkiye'nin ilk film festivali olduğunu belirten ANSET Genel Müdürü Vahdet Narin, "Parasal ödüller açısından A sınıfı kategorisindeyiz. Avrupa'nın en soluklu 10 festivalinden biriyiz. Dünyanın en eski soluklu festivallerinden birisiyiz. Parasal değerleri ve diğer şeyleriyle çarpıldığında en iyi festival sistemi anlamında da Avrupa'da ilk 20'deyiz. Değişen rakamlarla 14, 15 ya da 16'ncı sıralarda yer alıyoruz. 604 film yarışmalara katıldı, izlendi. Bütün jürilerimiz bunları izledi. 6 kategoride toplam 39 ödül vereceğiz. Konularında uzman 4 ayrı enstitü kuruldu, 604 filmi izledi ve bunlardan ortalama 10 ila 12 filmi yarışmaya değer bulacak şekilde seçtiler. 13 kategoride 50 jüri üyemiz var. 36 kategoride de 9 milyon TL ödülle sanatçılarımızı desteklemeye çalışacağız. 104 film, 200'ün üzerinde gösterim gerçekleştiriyoruz. 500'den fazla sanatçı, jüri üyesi ve konuğu ağırlayacağız" dedi.