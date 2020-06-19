KOVİD SALGINI SONRASI CERRAHPAŞA, YURT DIŞI HASTALARIN FAVORİSİ OLDU
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KOVİD SALGINI SONRASI CERRAHPAŞA, YURT DIŞI HASTALARIN FAVORİSİ OLDU

KORONAVİRÜS salgını sırasında dünya basınının ilgi odağı olan ve Japonya'dan ABD'ye pek çok uluslararası ajansta salgınla mücadeledeki başarılı çalışmaları yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, yabancı hastaların da ilgi odağı oldu.

19.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:46

KORONAVİRÜS salgını sırasında dünya basınının ilgi odağı olan ve Japonya'dan ABD'ye pek çok uluslararası ajansta salgınla mücadeledeki başarılı çalışmaları yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, yabancı hastaların da ilgi odağı oldu. Son 3 ayın Kovid salgınıyla geçmesine rağmen geçtiğimiz yıl 335 yabancı hasta tedavi edilen hastanede, bu sayı 2020'nin ilk 6 ayında 452'ye ulaştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, uluslararası sağlık turizminde dünya çapında markalaşma yolunda da ilk adımını attı ve 'Cerrahpaşa International' markasını oluşturarak portal üzerinden online doktor-hasta görüşmelerine başladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyanın da dikkatlerini üzerine çeken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, uluslararası sağlık turizminde dünya çapında markalaşma yolunda ilk adımını attı. Salgınla mücadelede uluslararası basının ilgisi ile bir anda dünyanın gündemine oturan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 'Cerrahpaşa International' markası ile uluslararası hastaları ülkemize çekmeyi planlıyor. 'Cerrahpaşa International'ın tanıtımı için düzenlenen toplantıya katılan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Aydın ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Türkiye'nin en köklü ve eski sağlık kurumlarından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin artık teknolojik altyapıları da kullanarak dünya markası olma yolunda ilerlediğini söyledi.

'HALA EN KÖKLÜ KURUMLARDAN BİRİYİZ'

Prof. Dr. Sait Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin hem Türkiye hem de dünya çapında çok iyi hekimler yetiştirdiğine işaret ederken Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ise Marmara bölgesinde robotik PET MR hizmetinin sadece bu hastanede olduğuna işaret etti ve "Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla poliklinik, 79 bin ameliyat hastasına hizmet verdik. 947 adet aktif yatağımızla hem Kovid salgınında hem de uluslararası hasta hizmetlerinde yer aldık. 2019'da TC vatandaşı olmayan 335 hasta tedavi edildi. Bu yılın ilk 6 ayında bu sayı 452'ye ulaştı" dedi.

'SEYAHAT YASAĞI BU MARKAYI OLUŞTURMAMIZIN YOLUNU AÇTI'

Sistem hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgiler veren İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 'Salgın döneminde seyahat kısıtlamaları nedeniyle uluslararası hasta sayısında azalma olunca hastaların Cerrahpaşa'ya erişim sorunu yaşamaması için online hasta görüşmesini hizmete aldık. Hazırlık çalışmalarımız aslında 6 ay önce başlamıştı. Daha sonra www.cerrahpasainternational.com web adresi üzerinden tüm dünyaya erişime açıldı. Aslında bu salgın, yaşamımızda çok büyük değişiklikler yaptı. Örneğin toplantılarımızı artık online yapmaya başladık. Hastalar da hekim görüşmelerini online istemeye başladı çünkü çoğu, hastaneye gelmekten çekiniyor. O nedenle bu kaygıyı da kenara atacak, hastayı rahatlatacak, hekimiyle çok rahat görüşebileceği online bir portal oluşturduk. Cerrahpaşa International aslında üniversitemizin yeni bir yüzü, yeni bir vizyonu. Biz bunu uluslararası hastalarımız için planladık ama ileride Türkiye'deki hastalarımız için de kullanıma açmayı planlıyoruz" dedi.

'ULUSLARARASI MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLDUK'

Portal üzerinden hastaların hekimler ve öğretim üyelerinden randevu alabildiğini, hatta ödemeyi bile online POS üzerinden portal içerisinde gerçekleştirebildiğini anlatan Prof. Dr. Aydın, 'Bu aslında bir muayene değil. Bu bir hasta-hekim görüşmesi. Daha sonraki tetkik ve tedavilerin düzenlenebilmesi ilk bu adımla başlıyor. Uluslararası alanda ön plana çıkmamız da Kovid-19 salgını ile birlikte gerçekleşti. Özellikle uluslararası medyanın bizzat Cerrahpaşa'ya gelip burada belgesel yapması, Amerikan, İngiliz, hatta Japon kanallarının buradan haberler yapması bize olan ilgiyi artırdı. Bize gelen yurt dışı hasta taleplerinin artmasında da bunu görüyoruz. Yurt dışı hastalar bizlere danışmak için bile yüzlerce e-mail gönderiyor, telefon açıyor. Bu portal sayesinde ciddi bir aktivasyon sağlamış olacağız. Türkiye sağlık turizminde yıllık ortalama 1 milyon hasta ile 10 milyar dolarlık bir pastadan pay alıyor. Biz de Cerrahpaşa olarak bu markamız ile sağlık turizminde olmamız gereken yere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE AVRUPA'DAN TALEP ÇOK'

Salgına rağmen özellikle Avrupa ülkelerinden çok fazla hasta başvurusu aldıklarını anlatan Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Aslında çok da mantıksız, Kovid döneminde artış beklenmez normalde. Ama 2-3 ayda ciddi sayıda yabancı başvuru yapan hastamız oldu. Avrupa ülkeleri Kovid nedeniyle hakikaten bir kaos yaşadı ve o anlamda buraya yönelik bir aktivasyon oldu hastalarda da. Orada yaşayan Türkler de var. Onlar da tabii Türkiye'ye, Türk doktorlara güveniyorlar. Gurbetçilerimiz de bizim hedef kitlemizde yer alıyor tabii. Burada vereceğimiz hizmet kalitesi de çok önemli. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binaları bir renovasyon ve yenileme süreci içerisinde. Bunu da çok iyi şekilde sağlarsak biz bu döngüyü mükemmel bir sonuçla taçlandırılmış olacağız. Henüz yurtdışı sigortalarla bir anlaşma yapmadık, markamızı yeni oluşturduk. Daha sonra anlaşmalar da yapabiliriz. Hedefimiz şu anda hastayı havaalanından alıp, tedavisini yapıp ülkesine geri göndermek şeklinde paket bir uygulama yapabilmek."

ONLİNE RANDEVU VE ONLİNE ÖDEME

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin uluslararası hasta portalı üzerinden dünyanın her yerinden hastalar, online doktor görüşmeleri ile Cerrahpaşalı hocalarından görüş alma imkanı bulacak. Hastalar kullanıcı dostu bir sistem üzerinden ilgili alanlarını doldurarak kolayca randevu ve ödeme işlemlerini tamamlayabilecek. İsteyen hastalar röntgen, MR gibi pekçok tetkikini sisteme yükleyip doktorunun göremsini sağlayabilecek. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi özellikle robotik cerrahi, kanser tedavileri, ortopedik cerrahiler, organ nakli konusunda uluslararası hastaların ilgi odağı.

İLK ONLİNE HASTA GÖRÜŞMESİ REKTÖR'DEN

Cerrahpaşa International'ın ilk hasta görüşmesi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından yapıldı. Aynı zamanda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olan Prof. Dr. Aydın 4 ay önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde total diz protezi ameliyatını gerçekleştirdiği hastası Azerbaycan vatandaşı Zöhre Hasanova ve Filistin Gazze'den Fadi Abuzziya ile gerçekleştirdi. Hasanova, diz ameliyatının ardından Azerbaycan'a dönmesine rağmen böyle bir uygulama ile doktoruna kolayca ulaşabilmesinin büyük kolaylık olduğunu söyledi. 8 ay önce kalça protezi ameliyatı gerçekleştirilen Abuzziya ise görüşmede ağrılarının geçtiğini, yürüyüş mesafesinin arttığını söyleyerek memnuniyetini dile getirdi. Abuzziya ayrıca yeni çekilen röntgenlerini, ameliyatını yapan Prof. Dr. Aydın'a ileterek son durumu ile ilgili de bilgi aldı.

KOVİD SALGINI SONRASI CERRAHPAŞA, YURT DIŞI HASTALARIN FAVORİSİ OLDU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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