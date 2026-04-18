Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak sözler: Çaycı ve masör sahada olsa kaybetmezlerdi

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybını değerlendirdi. Puan kaybının kabul edilemez bir şekilde yaşandığını ifade eden Ahmet Çakar, ''İddia ediyorum uzatmalarda Sadettin Saran ve yönetimi, çaycı ve masör sahada olsalar puan kaybetmezlerdi'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 90+8'de yediği golle 2-2 berabere kaldı. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi. 

"ARTIK 'YAPI' FALAN DEMESİNLER"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin eksik rakipleri karşısında puan kaybetmesine dikkat çekerek, ''Dün gece yaşananları yaşayan bir takım yani Fenerbahçe bundan sonra asla yapı, kapı, hakemler, federasyon filan demesin… Biz ya 'futbol aptalıyız ya da lanetli bir takımız' desinler. Bunun açıklaması olamaz. Tıpkı Kasımpaşa maçı gibi, tıpkı Alanyaspor maçı gibi, eksik takıma karşı galipken uzatmaların son saniyelerinde gol yiyip puan kaybetmek ancak Fenerbahçe'ye nasip oluyor. Kabul edilemez.'' dedi.

''ÇAYCI VE MASÖR SAHAYA ÇIKSA PUAN KAYBETMEZLERDİ''

İddialı bir yorumda bulunan Ahmet Çakar, ''İddia ediyorum uzatmalarda Sadettin Saran ve yönetimi, çaycı ve masör sahada olsalar puan kaybetmezlerdi.'' sözlerini sarf etti. 

Yorumlar (3)

GönülYorgunu:

Aynennn :))

taze vatandaş:

Eğriye Eğri Doğruya Doğru

Salih Şahinoğlu:

yapı var ama her maçta devreye girmiyor beşiktaş maçındaki gibi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

