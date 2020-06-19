Kovid salgını sonrası Cerrahpaşa, yurt dışı hastaların favorisi oldu
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Kovid salgını sonrası Cerrahpaşa, yurt dışı hastaların favorisi oldu

Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Salgın döneminde seyahat kısıtlamaları nedeniyle uluslararası hasta sayısında azalma olunca hastaların Cerrahpaşa'ya erişim sorunu yaşamaması için online hasta görüşmesini hizmete aldık.

Kovid salgını sonrası Cerrahpaşa, yurt dışı hastaların favorisi oldu
19.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:09
bilgiler veren İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Salgın döneminde seyahat kısıtlamaları nedeniyle uluslararası hasta sayısında azalma olunca hastaların Cerrahpaşa'ya erişim sorunu yaşamaması için online hasta görüşmesini hizmete aldık. Hazırlık çalışmalarımız aslında 6 ay önce başlamıştı. Daha sonra www.cerrahpasainternational.com web adresi üzerinden tüm dünyaya erişime açıldı. Aslında bu salgın, yaşamımızda çok büyük değişiklikler yaptı. Örneğin toplantılarımızı artık online yapmaya başladık. Hastalar da hekim görüşmelerini online istemeye başladı çünkü çoğu, hastaneye gelmekten çekiniyor. O nedenle bu kaygıyı da kenara atacak, hastayı rahatlatacak, hekimiyle çok rahat görüşebileceği online bir portal oluşturduk. Cerrahpaşa International aslında üniversitemizin yeni bir yüzü, yeni bir vizyonu. Biz bunu uluslararası hastalarımız için planladık ama ileride Türkiye'deki hastalarımız için de kullanıma açmayı planlıyoruz" dedi.

'ULUSLARARASI MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLDUK'

Portal üzerinden hastaların hekimler ve öğretim üyelerinden randevu alabildiğini, hatta ödemeyi bile online POS üzerinden portal içerisinde gerçekleştirebildiğini anlatan Prof. Dr. Aydın, "Bu aslında bir muayene değil. Bu bir hasta-hekim görüşmesi. Daha sonraki tetkik ve tedavilerin düzenlenebilmesi ilk bu adımla başlıyor. Uluslararası alanda ön plana çıkmamız da Kovid-19 salgını ile birlikte gerçekleşti. Özellikle uluslararası medyanın bizzat Cerrahpaşa'ya gelip burada belgesel yapması, Amerikan, İngiliz, hatta Japon kanallarının buradan haberler yapması bize olan ilgiyi artırdı. Bize gelen yurt dışı hasta taleplerinin artmasında da bunu görüyoruz. Yurt dışı hastalar bizlere danışmak için bile yüzlerce e-mail gönderiyor, telefon açıyor. Bu portal sayesinde ciddi bir aktivasyon sağlamış olacağız. Türkiye sağlık turizminde yıllık ortalama 1 milyon hasta ile 10 milyar dolarlık bir pastadan pay alıyor. Biz de Cerrahpaşa olarak bu markamız ile sağlık turizminde olmamız gereken yere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE AVRUPA'DAN TALEP ÇOK'

Salgına rağmen özellikle Avrupa ülkelerinden çok fazla hasta başvurusu aldıklarını anlatan Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında çok da mantıksız, Kovid döneminde artış beklenmez normalde. Ama 2-3 ayda ciddi sayıda yabancı başvuru yapan hastamız oldu. Avrupa ülkeleri Kovid nedeniyle hakikaten bir kaos yaşadı ve o anlamda buraya yönelik bir aktivasyon oldu hastalarda da. Orada yaşayan Türkler de var. Onlar da tabii Türkiye'ye, Türk doktorlara güveniyorlar. Gurbetçilerimiz de bizim hedef kitlemizde yer alıyor tabii. Burada vereceğimiz hizmet kalitesi de çok önemli. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binaları bir renovasyon ve yenileme süreci içerisinde. Bunu da çok iyi şekilde sağlarsak biz bu döngüyü mükemmel bir sonuçla taçlandırılmış olacağız. Henüz yurtdışı sigortalarla bir anlaşma yapmadık, markamızı yeni oluşturduk. Daha sonra anlaşmalar da yapabiliriz. Hedefimiz şu anda hastayı havaalanından alıp, tedavisini yapıp ülkesine geri göndermek şeklinde paket bir uygulama yapabilmek."

ONLİNE RANDEVU VE ONLİNE ÖDEME

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin uluslararası hasta portalı üzerinden dünyanın her yerinden hastalar, online doktor görüşmeleri ile Cerrahpaşalı hocalarından görüş alma imkanı bulacak. Hastalar kullanıcı dostu bir sistem üzerinden ilgili alanlarını doldurarak kolayca randevu ve ödeme işlemlerini tamamlayabilecek. İsteyen hastalar röntgen, MR gibi pekçok tetkikini sisteme yükleyip doktorunun göremsini sağlayabilecek. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi özellikle robotik cerrahi, kanser tedavileri, ortopedik cerrahiler, organ nakli konusunda uluslararası hastaların ilgi odağı.

İLK ONLİNE HASTA GÖRÜŞMESİ REKTÖR'DEN

Cerrahpaşa International'ın ilk hasta görüşmesi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından yapıldı. Aynı zamanda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olan Prof. Dr. Aydın 4 ay önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde total diz protezi ameliyatını gerçekleştirdiği hastası Azerbaycan vatandaşı Zöhre Hasanova ve Filistin Gazze'den Fadi Abuzziya ile gerçekleştirdi. Hasanova, diz ameliyatının ardından Azerbaycan'a dönmesine rağmen böyle bir uygulama ile doktoruna kolayca ulaşabilmesinin büyük kolaylık olduğunu söyledi. 8 ay önce kalça protezi ameliyatı gerçekleştirilen Abuzziya ise görüşmede ağrılarının geçtiğini, yürüyüş mesafesinin arttığını söyleyerek memnuniyetini dile getirdi. Abuzziya ayrıca yeni çekilen röntgenlerini, ameliyatını yapan Prof. Dr. Aydın'a ileterek son durumu ile ilgili de bilgi aldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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