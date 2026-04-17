Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

Seçil Erzan’ın “yüksek karlı gizli fon” adıyla anılan dolandırıcılık davasında önemli bir gelişme yaşandı. Yerel mahkeme tarafından verilen 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulurken, dosya yeniden görülmek üzere mahkemeye gönderildi. Kararla birlikte Erzan ve diğer sanıklar için yargı süreci baştan başlayacak.

Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” olarak bilinen davada yeni bir gelişme yaşandı. Eski banka müdürü Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Kararla birlikte Erzan’ın yeniden yargılanmasının önü açıldı.

102 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ 

Erzan, yüksek kâr vaadiyle aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmış; “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 102 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ BOZDU 

Habertürk'ün haberine göre, dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Kararın gerekçesine ilişkin detayların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

DOSYA YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ 

İstinaf mahkemesi yalnızca Erzan hakkında değil, dosyadaki diğer sanıklar yönünden de farklı gerekçelerle bozma kararı verdi. Dosya yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Yorumlar (2)

Allahın kulu:

Terim için yolun sonu görünüyor

Ararat Arat:

bu ülkede her şey olursunuz ama rezil olmasınız

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın

Tehditler savuran hain için yolun sonu! Evinden çıkanlara bakın
Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi

Bu görüntüden 1 saniye sonra olanlar oldu

Fenerbahçe'de Asensio kararı

Hayranlarını üzen haber