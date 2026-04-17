Ünlü fenomen, Moise Kean'i çılgına çevirdi: Canlı yayında ölüm tehdidi

Fiorentina'nın İtalyan futbolcusu Moise Kean, kendisini eleştiren internet fenomeni Pengwin ile büyük bir tartışma yaşadı. Canlı yayında yüz yüze gelen ikili arasındaki tansiyon artarken, Moise, Kean Pengwin'i ölümle tehdit etti. Olayın sakinleşmesinin ardından bir açıklama yapan Kean, bu hareketinden dolayı özür diledi.

İtalyan futbolunun yetenekli isimlerinden biri olan Fiorentinalı futbolcu Moise Kean, saha dışındaki bir tartışmayla gündeme bomba gibi düştü. 

ÜNLÜ FENOMENLE TARTIŞTI, HESAPLAŞMAYA DAVET ETTİ

Fiorentina ve İtalya Milli Takımı’nın forveti, bir milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü fenomen Pengwin ile canlı yayında karşı karşıya gelerek sert bir söz düellosuna girdi. Her şey, İtalya Milli Takımı’nın Bosna Hersek karşısında aldığı mağlubiyetle Dünya Kupası play-off şansını kaybetmesiyle başladı. Sosyal medya fenomeni Pengwin, maç sonrası yaptığı değerlendirmelerde Moise Kean’in performansını sert bir dille eleştirince, genç yıldızdan yanıt gecikmedi. Kean, eleştirilere sosyal medya üzerinden sert bir tonda karşılık vererek Pengwin’i yüz yüze hesaplaşmaya davet etti.

BARIŞACAKLAR DERKEN ÖLÜM TEHDİDİ

İtalya’nın popüler bir televizyon programı, iki isim arasındaki bu gerginliği sonlandırmak adına Floransa’da bir buluşma organize etti. Ancak beklenen "barışma" tablosu yerini daha büyük bir gerginliğe bıraktı. Canlı yayında yüz yüze geldikleri anda öfkesini kontrol etmekte zorlanan Kean, fenomene yönelik sert ifadeler ve ölüm tehdidinde bulundu. Program sunucusunun araya girmesiyle olay büyümeden yatıştırılmaya çalışılırken, Kean sinirli bir şekilde görüşmeyi terk etti.

SAKİNLEŞİNCE ÖZÜR DİLEDİ

Olayın sıcaklığı geçtikten sonra daha sağduyulu bir açıklama yapan Moise Kean, sergilediği tavrın yanlış olduğunu kabul etti. Yıldız futbolcu, "Hepimiz insanız ve hata yapabiliyoruz. Eleştirilere açık olmam gerektiğini biliyorum" diyerek hem rakibinden hem de kamuoyundan özür diledi.

Cemre Yıldız
