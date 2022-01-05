Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor

2020 yılında Kenan Koçak ile evlenen ve geçtiğimiz sene Elif Özüm adını verdiği kızını kucağına alan başarılı şarkıcı Merve Özbey, koronavirüse yakalandı. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, sağlık durumundan bahsetti.

"TEDBİRLİ VE SAĞLIKLI GÜNLER DİLİYORUM"

Koronavirüse testi pozitif çıktıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Özbey, "Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım koronavirüs testim pozitif. Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız. Bu süreçte önceden planlanan 7 Ocak ve 8 Ocak sahnelerimizi yakın zamanda açıklayacağımız ileri bir tarihe erteledik. Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HALSİZLİĞİM VE EKLEM AĞRILARIM ÇOK FAZLA"

Gelen geçmiş olsun mesajları ve aramalarına geri dönüş yapamayan şarkıcı, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özbey, maske takarak çektiği videoda "Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Benimki biraz ağır seyrediyor. Halsizliğim ve eklem ağrılarım çok fazla. Sabah kalkınca kendimi daha kötü hissediyorum. İşin en can sıkıcı tarafı Elif'le hiç temas halinde olmamam. Emzirmediğim için Elif pozitif sayılmıyor. Çok dikkatli olun. Çift aşılı olmama rağmen benimki biraz ağır geçiyor. İnşallah çok daha iyi günlerde buluşacağız" dedi.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet