Kore dizileri izle, 2020'de yayınlanmış en iyi Kore dizileri, Türkçe altyazılı Kore dizileri

Bu haberimizde sizler için en iyi Türkçe altyazılı Kore dizileri listesini bir araya getirdik. Son yıllara damgasını vuran Kore dizileri Türkiye'den de bir çok kişiyi kendine bağlamış durumda. İşte sizler için hazırladığımız Kore dizileri izle, 2020'de yayınlanmış en iyi Kore dizileri, Türkçe altyazılı Kore dizileri...

Son yıllarda film endüstrisinin dünyaya açılması ile birlikte Kore dizileride dünya çapında büyük bir ün kazandı. İşte 2020'nin dünyada en çok beğenilen Kore dizileri. Türkçe altyazılı Kore dizileri, Kore dizileri izle...

30. The K2 (2016) IMDb: 7.8

Ülkemizde Netflix sayesinde en çok izlenen Kore diziler arasında yer alan The K2, devlet başkanlığına aday olan kişinin kendisi ve ailesi için koruma görevi üstlenen kaçak bir askerin hikayesini anlatır. Sadece koruma görevi için tutulan bu asker, bir anda kendisini kişisel ve siyasi entrikaların arasında bulur. Dizi biraz olsun İngiliz yapımlı Bodyguard'ı andırmaktadır.

Tür: Aksiyon, Suç, Fantastik

29. Stranger (2017 - ) IMDb: 8.6

IMDb'de 8.6 puan almayı başarmış oldukça etkileyici bir Kore dizi... Konusuna kısaca değinecek olursa, empati duyma yetisini kaybetmiş bir savcı ve cesur bir kadın dedektifin, yozlaşmış siyasetin ortasında meydana gelen bir cinayeti araştırmaktadır. Bu ikilinin işi hiç kolay değildir. Yaşadıkları her olayın sonrasında yepyeni bir olayla karşılaşacaklardır.

Tür: Suç, Gerilim, Aksiyon

28. W - Two Worlds Apart (2016) IMDb: 8.1

Güncel Kore dizileri listemizde 2016 yılında izleyiciyle buluşan W - Two Worlds Apart (W - Du gaeui segye ) Bilim Kurgu, Dram, Romantik ve Komedi türünü içerisinde barındıran bir yapım. Ülkemizde en çok izlenen en iyi Kore dizileri arasında yer alan W – Twp Worlds Apar, 30 yaşlarında iki insanın yaşadığı aşk hikayesini anlatmaktadır. Bu hikaye aynı zaman diliminde ancak farklı dünyalarda farklı dünyalarda geçmektedir. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken ve En popüler Kore dizileri arasında yer alan bu yapımı listemizde değerlendirebilirsiniz.

Tür: Dram, Kurgu, Romantik

27. Cheese in the Trap (2016) IMDb: 7.5

2016 yılında ekranlara gelen ve komedi türünden Kore dizleri arasında oldukça beğenilen bir yapım olan Cheese in the Trap, üniversite öğrencisi Hon Seol ile Yung Yoo arasında yaşanan komik ve aşk dolu hikayeye anlatmaktadır. Hong Seol üniversitenin sıradan bir öğrencisiyken, Youn Soo ise okulun en popüler öğrencisidir. IMDb'de 7.5 puan alan dizinin oyuncu kadrosunda Kore dizileri hayranlarının yakından tanıdığı Hae-Jin Park, Go-eun Kim ve Kang-Joon Seo bulunmaktadır.

Tür: Komedi

26. Uncontrollably Fond (2016) IMDb: 7.7

Romantik Komedi türünde son yılların en çok izlenen Kore dizileri arasında yer alan Uncontrollably Fond, ayrılığın acısını genç yaşlarda yaşayan iki küçük çocuğun gelecekteki hikayesini izleyiciye aktarmaktadır. Bu iki çocuk artık büyümüş ve yıllar sonra tekrardan karşılaştır. Shin Joon-Young günümüzün en önemli sanatçılarından, No Eul ise belgesel yapımcısıdır. Shin Joon zeki ve çekici özellikleri sahipken, No Eul ise paraya önem veren insanlara yalakalık yapmayı seven birisidir. Her bölümünü zevkle izleyeceğiniz bu yapımı sizlere özellikle öneririz.

Tür: Romantik, Komedi

25. Great Seducer (2018) IMDb: 7.3

2018 yılında izleyiciyle buluşan efsane bir dizi Great Seducer… Hikayemizde, henüz 20'li yaşlarda bulunan iki gencin başından geçen olaylar aktarılmaktadır. Bu iki gencimiz hayatlarının tamamen değiştireceğini bilmediği oldukça karışık bir aşk oyununa atılırlar. Romantizm ve dramanın gençlikle buluştuğu harika bir yapım..

Tür: Dram, Romantik, Gençlik

24. Emergency Couple(2014) IMDb: 7.5

2014 yılında ekranlara gelen mini Kore dizileri listesinde en önemli yapımlardan bir tanesi olan Emergency Couple , oldukça ilginç bir çiftin başından geçen Komedi ve dram dolu olayları romantik bir dille anlatmaktadır. Dizide, başlarda flört eden, sonra evlenen ve boşanan çiftin aşkın asıl anlamını öğrenmesi anlatılmaktadır. Oldukça farklı bir hikayeye sahip olan Kore dizisini mutlaka izlemelisiniz.

Tür: Komedi, Dram, Romantik

23. Doctor Stranger (2014) IMDb: 7.5

Tamamlanmış mini kore dizileri arasında yer alan ve toplamda 20 bölümden oluşan Doctor Stranger, henüz daha çocukken Park Hoon ve ve onun babası bir görev için Kuzey Kore'ye gönderilir. Park Hoon, babası tarafından kendisi gibi doktor olmak için eğitilir ve alanında büyük bir başarı kazanan Hoon, Göğüs Cerrahı olur. Bir yolunu bulup Güney Kore'ye giden Hoon, ongwoo Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktor olarak çalışmaya başlar ancak aklı Kuzey Kore'deki sevdiği kadındadır. Onu buraya getirmek için her şeyi yapacaktır.

Tür: Aksiyon, Romantik, Dram

22. The Heirs (2013) IMDb: 7.6

IMDb sitesinde en iyi Kore dizileri listesinde kendisine yer bulan bir yapım olan The Heirs, Güney Kore'de toplumun sadece yüzde 1'lik kısmını oluşturan üst sınıf sosyeteye ait okulluk gençlerin romantik komedi dolu hikayesini anlatmaktadır. Zengin zümreye sahip gençlerin hayatı alt zümreden Eun Sang ile tanışması sonrasında tamamen değişecektir.

Tür: Komedi, Dram, Romantik

21. Moonlight Drawn by Clouds (2016) IMDb: 7.8

Hong Ra-On erkek kılığına girerek kendini gizler ce erkekle kadınlar hakkında öğüt verici sohbetler yapar. Kendisinden mektup yazmak için bir müşterisi ile anlaşır ve Veliaht Prens Hyomyeong ile karşılaşır. Ancak ortada karmaşık bir durum vardır. Hong Ra, karşılaştığı kişinin Veliaht Prens Hyomyeong olduğundan haberi yoktur. Prens, Hong'a aşık olmaya başlar…

Tür: Komedi, Dram, romantik

20. Woman of Dignity (2017) IMDb: 8.0

Aşk, İhanet ve gizem dolu mini bir Kore dizisi izlemek isteyenler için Woman of Dignity oldukça etkileyici bir yapım. Dizide, çok güzel bir kadın olan ve geçmiş uçuş görevlisi olarak çalışan Woo Ah Jin, oldukça zengin bir adam ile evlenmiştir. Kayınpederi vefat ettikten sonra, çok sevdiği eşi tarafından aldatılır. Park Bok Ja ise yüksek sosyeteye girmek için çabalamaktadır. Woo Ah Jin'i hayatta dibe vurup sonrasında nasıl yükseldiğine şahitlik edeceğiz.

Tür: Dram, Gizem, Romantik

19. Good Doctor (2013) IMDb: 8.1

2013 yılında izleyiciyle buluşan, birçok ülkede uyarlaması yapılan harika bir Kore dizisi… Türkiye'de de 2019 yılında "Mucize Doktor" ismiyle uyarlaması yapılan Good Doctor, otizm ve gelişimsel bir engeli bulunan Park Shi-On isimli kahramanımızın başında geçen olaylara odaklanmaktadır. Normal bir insandan zeka yaşı olarak düşük olsa da çocuk cerrahı olmaya başarır. Ülkemizin dışında birkaç ülkede daha uyarlaması yapılan son yılların en çok izlenen Kore dizileri arasındaki Good Doctor isimli yapımı mutlaka izlemenizi öneriyoruz.

Tür: Dram, Romantik

18. Misty (2018) IMDb: 8.1

Listemizde yer alan ve IMDb'de en yüksek puanı alan en iyi Kore dizilerinden bir tanesi olan Misty, konu olarak; birbirlerini sevmeyen, artık iki yabancıya dönüşen evli çiftin başından geçen olayları izleyiciye aktarmaktadır. Dizide günün birinde Go Hye-Ran işlenmiş bir cinayetin davasının zanlısı durumuna düşerken, kamuda avukat olan kocası Kang Tea-Wook ise onu savunmaya karar verir. Her anı heyecan ve gizem dolu Misty'i izlemenizi kesinlikle öneriyoruz.

Tür: Dram, Romantik, Hukuk, Gizem

17. Pinocchio (2014-2015) IMDb: 8.2

Gençlik Kore dizilerini tercih etmek isteyen okurlarımız için oldukça güzel ve etkileyici bir yapım… Son yılların en çok izlenen Kore dizileri arasında yer alan Pinocchio, yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan genç arkadaşların hayatlarına odaklanmaktadır. Gençler arasında Choi in-ha, oldukça güzeldir ancak Pinoccho hastalığına sahiptir. Bu hastalığa sahip insanlar yalan söyleyemez, söylediklerinde ise hıçkırık tutmaya başlar. Son derece ilginç bir konuya sahi bu Kore dizisini mutlaka izlemelisiniz.

Tür: Dram, Romantik

16. City Hunter (2011) IMDb: 8.2

Toplamda 20 bölümden oluşan ve tamamlanmış Kore dizileri arasında yer alan City Huner, Lee Min Ho adındaki karakterin başından geçen olayları aktarmaktadır.Karakterin her şeyi normal ve basittir. Bir gün yaşadığı bir olay yüzünden içerisindeki kahraman olma duygusunu ön plana çıkartır. Normal ve basit hayatı terse dönen Lee Min, artık zır bir karaktere dönüşmüştür.

Tür: Aksiyon, Romantik, Gerilim

15 Because This Is My First Life (2017) IMDb: 8.2

En İyi komedi dizileri arasında yer alan ve genellikle orijinal adıyla tanınan Ibeon Saengeun Cheoeumira, Yoon Ji Ho ve Nam Se Hee isimli karakterimizin ve aynı evi paylaştığı arkadaşlarının hikayelerini bizlere aktarıyor. Dizi, 30 yaşlarında olan bu insanların hayat ile mücadelelerini gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor.

Tür: Komedi, Drama, Romance

14. Are You Human Too (2018) IMDb: 8.2

En İyi Kore dizileri arasında yer alan Are You Human'ın hikayesi, bir insanmış gibi davranan Robot ve onun koruması olarak yanında bulunan Kong Seung – Yeon'un etrafında dönmektedir. Dizide baş rolümüz Nam Shin kaza yapar ve komaya girer. Nam'ın annesi beyin bilim ve yapay zeka da uzmandır. Oğluna benzeyen bir robot yapar ve onun yerine geçirir. Konusu bakımından oldukça ilgili çekici bu yapımı kesinlikle izlemelisiniz.

Tür: Aksiyon, Fantastik

13. Fight My Way - Ssam Maiwei (2017) IMDb: 8.2

2017 yılında ilk kez ekranlara gelen ve ilk bölümünden itibaren En iyi Kore dizileri listesine giren Fight My Way, okul döneminde tekwandocu, günümüzde ise sözleşmeli bir işçi olan Ko Dong Man'un ve çocukken hayali sunuculuk olan şimdilerde ise bir mağazada danışmanlık yapan Choi Ae Ra'nın başında geçen olayları aktarmaktadır. Bu ikili çocukluktan beri iyi birer arkadaştır. Bu arkadaşlık ileride romantizme dönüşecektir.

Tür: Komedi, Romantik

12. Strong Woman Do Bong Soon (2017) IMDb: 8.3

Dünya genelinde en çok izlenen Kore dizilerinden bir tanesi de Strong Woman Do Bong Soon... Dizi,baş rolün üstüne yoğunlaşarak, kadınların hayatını izleyiciye hem komik hem de romantik bir şekilde aktarmaktadır. Her bölümü eğlenceli ve dolu dolu olan bu yapımı henüz izlemediyseniz hiç vakit kaybetmeyin.

Tür: Komedi, Romantik

11. Liar Game (2014) IMDb: 8.3

2014 yılında vizyona giren dizide son yılların en ilgi çekici yapımlarından… Dizide, Liar Game Turnuvası düzenlenir ve bu turnuvadaki yarışmada karşı tarafı aldatmak ilk ve tek kuraldır. Yarışmanın ucundaki para 10 Milyar'dır. Saf ve dürüstlüğü ile ön plana çıkan Nam da Jeong, bilmeden bu yarışmaya katılır. Oyundaki en büyük rakip ise okulunda profesör olan Cha Woo Jin'dir. Zeki ve bir o kadar dolandırıcı olan hocasını alt etmek zorundadır

Tür: Dram

10. My Love From The Star (2013-2014) IMDb: 8.3

Kore dizileri arasında Bilim Kurgu türünde ender yapımlardan bir tanesi olan My Love From The Star, yaklaşık 400 yıl önce dünyaya inmiş Do Min Joon isimli uzaylının yaşadıklarını izleyiciye aktarmaktadır. Kahramanımız dizide harika bir görünüme sahiptir. İnsanlara karşı burnu havada bir yapıya sahip olan Do Min Joon, modern zaman aktrisi Cheon Song Yi'ye aşık olacaktır.

Tür: Komedi, Dram, Fantastik

9. Kill Me, Heal Me (2015) IMDb: 8.3

En popüler Kore dizleri arasında yer alan Kill Me, Heal Me dizisinde, Tıp dilinde Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu olarak bilinen hastalığa sahip olan Cha Do Hyun ile psikiyatri uzmanlığı asistanlığının birinci yılında okuyan Oh Ri Jin arasındaki romantik ve komedi dolu hikayeyi anlatmaktadır. Cha Do Hyun çocukken yaşadığı olaylardan dolayı zaman zaman hafıza kayıpları yaşar ve kişiliği sürekli olarak farklı kimliklere bürünür. Oldukça gizemli ve etkileyici bir yapım olan Kill Me, Heal Me dizisini mutlaka izlemelisiniz.

Tür: Komedi, Dram, Romantik

8. Prison Playbook (2017) IMDb: 8.4

Tamamlanmış Kore dizilerinden bir tanesi olan ve 1 sezon 16 bölümden oluşan Prison Playback... Beyzbol birinci liginde mücadele etmek için hazırlık yapan karakterimiz bir anda kendisini parmaklıklar ardında bulur. Tabi bu durum durup dururken gerçekleşmemiştir. Başarılı beyzbolcu, kardeşine tecavüz ettiği belirtilen adamı öldürmüştür.

Tür: Komedi, Dram

7. Healer (2014-2015) IMDb: 8.5

Aksiyon, komedi ve suç türünde harika bir yapım olan Kore dizisi Healer, Kim Moon Ho isminde büyük bir yayın şirketinde tanınmış bir muhabirin hayatına odaklanmaktadır. Günlük hayatına devam ederken bir gün geçmiş bir olayın gerçeğini öğrenir. İsteyerek ve bilerek konuya yoğunlaşır. Dava ile ilgili kişilere yakınlaşır. Artık tek bir amacı vardır. Gerçeği ortaya çıkarmak.

Tür: Aksiyom, Komedi, Suç

6. Descendants of the Sun (2016-2017) IMDb: 8.5

Mutlaka izlenmesi gereken iyi Kore dizileri arasında bulunan Descendants of the Sun, kurgu ve romantik türde oldukça etkileyici ve başarılı bir yapım. Yönetmen koltuğunda Eung-bok Lee otururken, senaryo ise Eun-sook Kim Won-Suk Kim tarafından oluşturulmaktadır. Dizide, Birleşmiş Milletlerin barış askeri kuvvetinde görev yapan Yüzbaşı Yoo Shi-Jin ve Ordu Doktoru Kang Mo-Yeon arasındaki aşk hikayesini anlatmaktadır.

Tür: Fantastik, Romantik

5. Tae-Yang-Eui Hoo-Ye (2016) IMDb: 8.5

Kore dizilerinin en büyük özelliklerinden bir tanesi içerisinde az da olsa kesinlikle drama olmasıdır. Bu dizimiz de drama sevenlerin oldukça hoşuna gidecek bir yapım. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran dizi toplamda 16 bölümden oluşuyor. Kısa diye düşünebilirsiniz ama Kore dizilerinin genel özelliği bu… Hikayemizde, Birleşmiş Milletler'e ait koruma birliğinde görev alan Yüzbaşı Yoo Shi Jin, B.M'nin talebi üzerine başka bir ülkenin başkentine tayin edilen Doktor Kang Mo Yeon ile yaşadığı aşk hikayesini konu edinir.

Tür: Fanstastik, Romantik

4. İmparatoriçe Ki (2013) IMDb: 8.6

İmparatoriçe Ki, listemizde yer alan en iyi Kore dizisidir desek çok abartmış olmayız herhalde… TRT'de de yayınlanan ve ülkemizde de çok fazla izlenen bu yapım, Cengiz Han'ın kurduğu Yuan Hanedanlığına 37 yıl boyunca hükümdarlık eden "Demir Leydi"nin hayatını en ince detaylarına kadar izleyiciye aktarıyor. Toplamda 51 bölümden oluşan ve hiçbir bölümünde tempoyu düşürmeyen İmparatoriçe Ki'yi sizler de mutlaka izlemelisiniz.

Tür: Aksiyon, Drama, Tarih

3. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016) IMDb: 8.7

Klasikleşmiş sıradan aşk dizilerinden oldukça farklı olan dizi, bizleri adeta içine alıp sürükleyici bir maceraya götürüyor. Hikayemiz genel olarak, Goryeo rejiminin erken dönemlerinde geçmektedir. Günümüz çağında yaşayan 25 yaşındaki Hae Soo (IU) tam güneş tutulması yaşandığı sırada, zamanda geri gitmek suretiyle kendini Goryeo'da bulur. Kahramanımız, Goryeo dönemindeki Wang Hanesi prenslerinin birbiri arasındaki çatışmalarının arasında kalır. Büyük bir aşkın kıvılcımı da bu ortamda atılacaktır.

Tür: Dram, Romantik

2. The Lonely and Great God – Goblin (2016-2017) IMDb: 8.7

2016-2017 yıllarında ekranlara gelen ve dizi eleştirmenlerinden tam not almayı başaran The Lonely and Great God – Goblin dizisi, bir Goblin olan ve ölümsüz hayatını sona erdirebilmesi için insan genine ihtiyaç duyan Kim Shin'in başından geçen olayları anlatmaktadır. 19 bölümden oluşan dizide, Goblin yüzyıllardır gelinini aramaktadır. Yeğenini ortalığı karıştırması sonrasında ise Azrail ile evini paylaşmak zorunda kalır. Ortaya çıkan hayaletler Eun Tak'ın Goblin'in gelini olduğunu söylerler. Eun Tak bunu kanıtlamak zorundadır. Fantastik Bilim Kurgu ve dram türünde oldukça başarılı bir yapım olan Goblin'i Kore dizileri listesinde mutlaka izlemelisiniz.

Tür: Dram Fantastik, Romantik

1. Chuno (2010) IMDb: 8.7

Listemizde olmazsa olmaz yapımlardan bir tanesi olan Chuno, içerisinde aşk, onur ve şehvet gibi konularını barındıran senaryosuyla birçok ödüle layık görülen harika bir yapım… Un Nyun ismindeki bir köleye aşık olan asilzade Lee Dae-gil, aşkına karşılık bulur. Ancak köle kızın abisi, kölelerin bulunduğu evi yakar ve kardeşini alıp ortadan kaybolur. Asilzademiz Lee Dae-gil ise sevdiği kadını bulabilmek adına köle avcısı haline gelir. Yayınladığı dönemde seyircilerden tam not almayı başaran efsane olan bu diziyi henüz izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz.

Tür: Aksiyon, Drama, Tarih